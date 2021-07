Op zoek naar werk? De Gelderse horeca staat te springen om nieuw personeel

Het aantal vacatures in de Gelderse horeca ligt inmiddels alweer op het niveau van 2016, terwijl de landelijke cijfers 36 procent lager liggen dan vijf jaar geleden.

Spanje

"Er zijn vorig jaar al initiatieven geweest om mensen uit Spanje te halen, want daar is een vrij grote werkeloosheid, ook onder horecapersoneel", vertelt Hüning. "Het zal niet de eerste keus zijn, maar als we echt de mensen niet hebben en we kunnen het werk niet uit handen krijgen, dan zullen we daar toch weer naar moeten kijken", gaat hij verder.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

De Gelderse horeca is vooral op zoek naar mensen die een carrièreswitch willen maken. "Wij zoeken echt personen die bijvoorbeeld zin hebben om wat anders te gaan doen. Mensen die uit een winkel of de detailhandel komen, want we hebben er niks aan om medewerkers bij collega's weg te halen", legt Hüning uit. Volgens hem is er niet alleen behoefte aan keuken- en serverend personeel. "Het gaat ook om administratief werk, schoonmakers, dus er is veel meer mogelijk in de horeca."

Coronacrisis

Jorgen Zegel van het UWV legt uit dat de coronacrisis anders is dan een normale crisis. "In een normale financiële crisis raken mensen hun baan kwijt en hebben ze niet veel te verteren. Nu was de horeca grosso modo dicht en dus namen ze geen personeel aan en stelden ze ook geen vacatures."

In maart van dit jaar klopten horecaondernemers al aan bij de instantie. Als er versoepelingen kwamen, dan hadden ze personeel nodig. Zegel heeft wel een verklaring voor het personeelstekort in de Gelderse horeca. "Mensen zijn iets anders gaan doen, die willen niet altijd terug. Ook zijn de werkomstandigheden in andere sectoren vaak beter gebleken dan in de horeca."

Koks

Dat ziet Martin Hüning van het Gelderse bestuur van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) ook: "Daar gaan we ook echt iets aan doen. Het was normaal om op vrijdag te beginnen en dan het hele weekend te knallen. Dat moet nu misschien wel anders." De KHN en het UWV zien het grootste tekort bij koks. Hüning: "Die zijn wel heel schaars geworden. Het is een zwaar en specifiek beroep."

Samen met de gemeenten Oost Gelre, Winterswijk en Aalten organiseerde KHN maandagavond een banenborrel. Dertig bedrijven presenteerden zich tijdens een hapje en een drankje in horecagelegenheid Boergondië in Aalten.

"Alleen al deze bedrijven hebben samen 90 vacatures", telt Huning. "Bij de GGD zijn duizend mensen begonnen in het afgelopen half jaar. Die komen langzaam weer vrij. Bij de vaccinatiestraat in Borculo en Doetinchem hebben we daarom flyers neergelegd om de mensen die nu nog prikken, terug te lokken naar de horeca."

Klussen afgezegd

Een van de bedrijven die zich op de borrel presenteerden, is evenementencatering De Timp. Het bedrijf uit Zieuwent staat normaal gesproken met snackkarren op evenementen als de Airborne Wandeltocht in Oosterbeek en de kermis in Lievelde.

De Timp heeft zo weinig personeel dat er zelfs opdrachten voor moeten worden afgezegd. "We hebben 25 mensen over. Dat zijn er 50 minder dan een jaar geleden", licht eigenaar Dave Holkenborg toe. "Een heleboel festiviteiten zijn doorgeschoven naar september en oktober. We hebben daarvoor echt mensen nodig, want als je een opdracht doet, dan moet je het ook goed doen."

Holkenborg hoopt dat de borrel in Aalten mensen oplevert, maar hij gelooft niet dat het voldoende zal zijn. "Een van onze vaste opdrachten is de frietsnack op het terrein van de Zwarte Cross en de volledige ontbijtservice van de camping. Daar zijn we dan met 500 man aan het werk."

Waarom het aantal vacatures in vergelijking met de landelijke cijfers zo hoog is , is lastig te verklaren. Gelderland is een toeristenprovincie, maar of dat ook de reden is, valt volgens het UWV niet te zeggen.