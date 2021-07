Openluchtspel in Loil is volledig uitverkocht

“Het is enerzijds supergaaf, anderzijds is het jammer dat we behoorlijk veel mensen teleur moeten stellen”, laat schrijver Frank Gies van het openluchtspel weten. “Maandagochtend kwamen er namelijk nog tientallen aanvragen binnen voor kaarten.” Het openluchtspel ‘Nooit Meer’ is deels gebaseerd op de herinneringen van een oude bewoner van het dorp. De schrijver verwacht dat de voorstelling meer inzicht geeft in de invloed van de Tweede Wereldoorlog op Loil.



Aanvankelijk zou het openluchtspel vorig jaar worden opgevoerd, maar door corona werd het een jaar opgeschoven. Ook zijn er in plaats van vijf voorstellingen, nu zeven opvoeringen. Met een financiële bijdrage van de gemeente is daarnaast de tribune vergroot, zodat er ondanks de coronamaatregelen 340 mensen per avond welkom zijn.





