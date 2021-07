Verdachte Beuningse vergismoord ook verdacht van ander zwaar delict

Het Openbaar Ministerie klaagt een 28-jarige man, die pas is aangehouden voor de vergismoord op de klusjesman Mehmet, ook aan voor een ander zwaar delict. Deze Amsterdamse verdachte wordt ook verdacht van het organiseren van een moordpoging in het Utrechtse Tienhoven, juni 2020, een maand voordat de vergismoord plaatsvond. De Arnhemse rechtbank zal dit dinsdagochtend bespreken tijdens een nieuwe pro forma zitting.

In totaal moeten dinsdag vijf mannen voor de rechtbank in Arnhem verschijnen. Omdat de zaal vanwege de nog altijd geldende coronaregels te klein is om alle verdachten in een zitting te herbergen, zal de de rechtbank de zaak in drie delen behandelen.

Alle vijf de verdachten zouden volgens het Openbaar Ministerie betrokken zijn geweest bij het uitvoeren van de moord op de Nijmeegse klusjesman Mehmet. Die werd op 6 juli 2020 door twee schutters beschoten bij een werkbezoek in Beuningen. Hij overleed aan zijn verwondingen.

Justitie gaat er sinds enige tijd van uit dat Mehmet niet het daadwerkelijke doelwit kan zijn geweest. Hij zou het slachtoffer zijn van een 'vergismoord'. Voor wie de kogels wel bedoeld waren, is nog steeds niet bekendgemaakt. Al zouden hier bij het Openbaar Ministerie wel ideeën over bestaan, zo liet de officier van justitie anderhalve maand geleden weten.

Versleutelde berichten aan dossier toegevoegd

De man die betrokken zou zijn bij de moordpoging in Tienhoven gebruikte een Sky ECC-cryptotelefoon. Leden van de high tech crime-unit van het Nederlandse Forensisch Instituut slaagden er enige maanden geleden in de gespreken van deze versleutelde communicatiedienst te kraken. Ook de berichten die deze verdachte aan anderen verstuurde zijn daarmee in het ‘Nigeria-dossier’ belandt, de resultaten van het onderzoek naar de Beuningse vergismoord. Al tijdens een eerdere pro forma zitting maakte de officier bekend dat deze berichten bestonden. Ze zijn nu officieel aan de ten laste legging toegevoegd.

Verdachte spreekt van 'soldaten' die voor hem werken

De 28-jarige Amsterdammer is door die gekraakte SKY ECC-berichten in beeld gekomen als opdrachtgever van de moordpoging in Tienhoven, juni 2020. Een schutter benaderde die dag een bewoner van een vakantiehuisje en vuurde zijn wapen af. Het slachtoffer raakte zwaar gewond, maar overleefde de aanslag.

Justitie ziet de 28-jarige verdachte overigens niet alleen als opdrachtgever van ‘Tienhoven’ maar noteerde ook uitspraken gedaan via Sky ECC als zou hij anderen voor zich hebben werken in het criminele circuit. 'Soldaten' die 'klussen voor hem opknapten. De verdachte werd vorige maand opgepakt in Frans Guyana en is inmiddels uitgeleverd aan Nederland. Bijzonder is dat naast hem ook zijn broer en zijn neef in deze zaak verdachte zijn.

Dossier enorm uitgebreid

Volgens bronnen bij justitie is het onderzoeksdossier de afgelopen weken danig uitgebreid. Er zouden ongeveer 3000 pagina’s zijn toegevoegd. Veel daarvan heeft betrekking op de SKY-ECC berichten zoals die door de 28-jarige verdachte zijn verstuurd. De procespartijen hebben die berg onderzoeksmateriaal vanaf midden vorige week kunnen doornemen.

