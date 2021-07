Hans zoekt een bestemming voor zijn bijzondere verzameling

De kamer staat vol met drogisterij artikelen van pillendoosjes tot aan cosmetica, maar ook oude weegschalen. Je bevindt je in een complete drogisterij uit de jaren '40-'45 en gaat terug in de tijd.

Uit de hand gelopen

"Het was een passie om spullen te verzamelen, maar dat is door de jaren heen wat uit de hand gelopen", laat Hans glimlachend weten. De kamer staat dan ook helemaal propvol: "Ik kan eigenlijk geen plek meer vinden om iets neer te zetten", beaamt Hans. Al op jonge leeftijd begon hij met het verzamelen van drogisterij artikelen.

Nadat hij zijn drogisterij diploma had gehaald, besloot Hans bij bij een farmaceutische groothandel te gaan werken. Door zijn werk in de buitendienst wist hij verschillende drogisterijspullen op de kop te tikken: "Sommige apotheken hadden een drogisterij en hielden daar vervolgens mee op, om zich alleen nog op de apotheek te richten. Hierdoor heb ik heel veel spullen over kunnen nemen."

Veel veranderd in de drogisterijwereld

Zo heeft hij ook een aantal weegschalen in zijn kamer staan: "Deze gebruikten wij om geneesmiddelen af te wegen, want dat moesten we vroeger zelf doen net als recepten maken. Tegenwoordig doet dit alleen de apotheek nog". Er is sowieso volgens Hans veel veranderd in de drogisterijwereld: " Als je kijkt wat die grote ketens tegenwoordig allemaal verkopen... Het zijn veel meer speelgoedwinkels". En dus gaat voor Hans de charme vooral uit naar de spullen uit de jaren '40 - '45.

De tekst gaat verder onder de video

Liefhebber gezocht

Ondanks dat Hans nog iedere dag volop geniet van zijn verzameling is hij inmiddels wel op zoek naar een liefhebber, die zijn verzameling over wil nemen en dus schakelde hij de hulp van Gelderland helpt in: "Ik ben inmiddels 76 en ik wil niet mijn kinderen ermee opzadelen als zij straks de boel moeten opruimen."

"Ik vind het belangrijk dat het naar een liefhebber gaat die er serieuze plannen mee heeft", vervolgt de inwoner van Zevenaar. "Ik zou het leuk vinden als andere mensen het ook nog ergens kunnen bezichtigen en daarnaast vind ik het echt belangrijk dat het bij elkaar blijft. Het is alles of niks."

Heb jij belangstelling voor de bijzondere drogisterij verzameling van Hans? Reageren kan via Gelderland helpt.





Gelderland Helpt is te vinden op:

www.gelderlandhelpt.nl

Facebook

Radio: elke werkdag om 11.40 en 16.20 uur en op zaterdag van 12.00-14.00 uur

TV: elke woensdagavond om 17.30 uur (elk uur herhaald). Gelderland Helpt is een platform van Omroep Gelderland waarbij hulp gevraagd en gegeven wordt. Door middel van radio, tv, internet en social media geeft Gelderland Helpt bekendheid aan de vragen, oproepen of het aanbod van Gelderlanders.