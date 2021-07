GroenLinks doet mee aan verkiezingen in Buren

GroenLinks Buren gaat deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. In Buren is een afdeling van GroenLinks opgericht.

Voorzitter Mary-Ann Arentz-Bakker: "Het positieve progressieve geluid is nog maar weinig aanwezig in de Burense gemeenteraad. GroenLinks Buren wil bijdragen aan een open bestuurscultuur en aan de slag met belangrijke onderwerpen als de aanpak van de klimaatproblematiek en de toekomst van onze jeugd in de gemeente. Er is geen tijd meer om de kop in het zand te steken, de handen moeten uit de mouwen."



De komende tijd bereidt GroenLinks Buren zich voor op de verkiezingen in 2022. Groene, sociale en progressieve ideeën worden verzameld en getoetst bij leden, in het groene netwerk, het verenigingsleven en bij de inwoners.



GroenLinks Buren is nog op zoek naar vrijwilligers, kandidaat-raadsleden, sympathisanten en deskundigen die willen meebouwen aan de Burense afdeling. Meer informatie is te vinden op de website: buren.groenlinks.nl.