Natuurcentrum Veluwe start outdoor activiteiten weer op

Vanaf begin juli heeft Natuurcentrum Veluwe haar outdoor activiteiten weer opgestart. De wildkanseltochten worden de komende maanden weer bijna dagelijks georganiseerd. Tevens staan er in juli twee nachtzwaluw excursies en twee reeƫnbronst wandelingen met gids op het programma. Door de coronacrisis is het aantal deelnemers per activiteit gereduceerd en wordt er voorafgaande aan de wildkanseltocht geen film meer vertoond.

Belangstellenden kunnen zich via de website van het natuurcentrum voor deelname aan wildkanseltochten en andere activiteiten aanmelden. Reservering en betaling voor deelname is uitsluitend mogelijk via de website.

Uiteraard kunnen bezoekers na een wandeling of fietstocht in de mooie omgeving van Ede ook weer op het gezellige terras iets drinken, Veluwse dieren bekijken in het diorama, souvenirs en streekproducten kopen in de winkel van het natuurcentrum of een kijkje nemen in de natuur- en heemtuin.

Natuurcentrum Veluwe is sinds een halfjaar een officieel VVV-informatiepunt, waar je een uitgebreid assortiment aan toeristische informatie kunt vinden. Het natuurcentrum is ook het startpunt van klompenpad Kreelsepad: een gemarkeerde wandelling langs vennen en stuifduinen en door een groot heidegebied (met schaapskudde) en uitgestrekte Veluwese bossen.

Voor een overzicht van alle activiteiten, reservering en betaling van tickets en aanvullende informatie zie www.natuurcentrumveluwe.nl.