Olympisch goud zou erelijst Annemiek van Vleuten compleet maken

Ze krijgt in Tokio twee kansen. Op 25 juli rijdt ze de wegwedstrijd en ze komt ook uit op de olympische tijdrit. "Het gaat nu wel echt leven", zegt de 38-jarige Wageningse. "Het NK was mijn laatste wedstrijd. Nu is het echt helemaal honderd procent trainen voor Tokio, geen afleiding meer door wedstrijden."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Van Vleuten doet daarom niet mee aan de Giro Rosa, die ze al twee keer won. "Vorig jaar brak ik daar mijn pols. Het zou zo jammer zijn als de voorbereiding op een evenement dat maar eens in de vier jaar is, in het water zou vallen door een valpartij. Maar ik zou de Giro rijden voor een klassement. Dan trek ik mezelf mentaal helemaal leeg en dat is misschien wel de voornaamste reden om niet mee te doen. Want als een ballonnetje dat helemaal leegloopt, arriveer je aan het einde van de Giro. Terwijl je eigenlijk vol energie moet zijn om naar Tokio te gaan."

Hoogtestage

Daarom kiest ze voor een hoogtestage. "Ja, in Italië. Daar word ik heel blij van. Daar kan ik me mentaal heel erg opladen. In de Giro heb je alles niet in eigen hand, hoe intensief de wedstrijden zijn. En je moet veel reizen. Een ander voordeel is dat ik daar ook veel kan trainen op de tijdritfiets."

Tekst gaat verder onder de foto.

Annemiek van Vleuten als wereldkampioen tijdrijden. Foto: Omroep Gelderland

Van Vleuten heeft een prachtige erelijst, maar olympisch goud staat daar nog niet op. "Ik moet zeggen dat mijn omgeving meer bezig is met afvinklijstjes. Natuurlijk zijn er nog wedstrijden die ik wil winnen, zoals volgend jaar de Waalse Pijl en de Amstel Gold Race. En natuurlijk de Tour de France. Maar de Spelen, dat is een supermooi doel en het hoogst haalbare. Al moet ik zeggen dat de wereldtitel op de weg in Yorkshire zeker zo hoog staat."

Geen trauma door val in Rio

Van Vleuten deed al twee keer mee aan de Spelen. In 2012 reed ze in dienst van winnares Marianne Vos en in 2016 leek ze op weg naar goud, maar een dramatische val in de afdaling voorkwam dat. Toch is Rio geen slechte herinnering. "Die wedstrijd is wel mijn doorbraak geweest voor het tweede deel van mijn carrière. Ik liet daar zien dat ik bergop veel beter was dan ik ooit had gedacht. Dat liet ik aan iedereen zien, maar vooral ook aan mijzelf. Daar ik heb mezelf heel erg mee geïnspireerd."

Tekst gaat verder onder de foto.

Van Vleuten tijdens de wegwedstrijd in Rio. Foto: ANP

"Voor mij is het totaal geen probleem om over Rio te praten. Het is voor mij een nieuwe start. Ik geloof sindsdien steeds meer in mijn capaciteiten. Als ik mij ergens heel erg op focus en iets heel graag wil, ben ik tot meer in staat dan ik ooit had durven dromen. Hopelijk is dat in Tokio ook zo. In Rio heb ik ook ontdekt dat het plezier echt de basis is, waar ik in het verleden vooral bezig was met mijn metertje en mijn power."

Vooral liefhebber

Van Vleuten heeft de reputatie van een extreem trainingsbeest. "Maar ik ben vooral een liefhebber van het fietsen. Ik kan niet wachten tot ik een rondje van vijf uur kan rijden over de Stelvio. Ik ben ook een liefhebber van bergen en natuur, daar geniet ik echt van. Ik probeer het harde werken te combineren met genieten. Ik neem ook lekker pauze. Ik ga een half uurtje lekker zitten en lunch dan wat. Dat doet niet iedere wielrenner."

Tekst gaat verder onder de foto.

Annemiek van Vleuten Foto: Omroep Gelderland

Bij de wegwedstrijd in Tokio komen de grootste concurrenten voor goud wellicht uit haar eigen ploeg. Met twee olympische kampioenen, Anna van der Breggen (goud in 2016) en Marianne Vos (2012), en het grote talent Demi Vollering.

"Nederland is echt het moeilijkste land om de selectie te halen. En het is de eerste keer dat ik voor beide onderdelen ben geselecteerd. Het zijn twee hele mooie doelen. Het ligt mij allebei. De omstandigheden worden superzwaar. Maar hoe zwaarder, hoe beter voor mij. Ik ben met hitte wel oké, maar in combinatie met de luchtvochtigheid is het hele andere hitte. Dat slaat je wel echt lam", vertelt de Wageningse.

Of ze droomt van een olympische titel? "Ik droom er niet over. Ik droom nooit over medailles. Ik droom wel om het beste uit mezelf te halen. Daar focus ik me op, ik ben niet zozeer bezig met het resultaat."