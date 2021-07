Routs trekt veel cultuurliefhebbers

“Routs is stap 1 van een 4-trapsraket waarmee we een kleine kunstenaars uit Wijchen en groepen meer optreedmogelijkheden willen geven”, vertelde theatercoördinatrice Nancy van Nuland. Theater ’t Mozaïek organiseert Routs samen met artiesten Twan Kersten en Julia Straten. “In de zomermaanden is het tijd voor stap 2: show cases. Stap 3 is een previewfestival dat onder andere op 15 september plaats vindt. Stap 4 is een avondvullend programma in ’t Mozaïek.”

Singer-songwriter Aimée Fraij is één van de artiesten die alle stappen doorloopt. Fraij mag tijdens Routs spelen op het podium van ’t Mozaïek. “Ik vind het natuurlijk jammer dat het festival niet buiten kan plaats vinden, maar ik ben blij dat ik hier nu sta. Als kind heb ik in deze zaal al wel eens met mijn viool opgetreden. Die heb ik nu niet bij me, maar wel allerlei andere instrumenten zoals een gitaar en keyboard. Ik zie al uit naar 2022 als ik hier een avondvullend programma mag verzorgen.” Ze liet zondag enkele eigen nummers horen, waaronder een nummer over haar Surinaamse roots en het slavenbestaan dat haar familieleden zeven generaties geleden moesten doorstaan.

Singer-songwriter Aimée Fraij in actie Foto: RN7

Het publiek was verdeeld over kleine groepen met een eigen gids. Dit was iemand van de vertelkring van Wijchen die tussen de optredens door verhalen vertelt. Eén van hen was Martin Bergsma die in de laatste week van de zomervakantie vaak kampvuurverhalen vertelt. Deze activiteit vindt dit jaar op 17 september vindt. Voor bezoekers is Routs dit jaar gratis, dankzij financiële steun van het Fonds Podiumkunsten en Rabobank Rijk van Nijmegen.