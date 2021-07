ICT-bedrijf na zware cyberaanval: 'Hopen vannacht 50 procent hersteld te hebben'

"We hopen vannacht of in de vroege uurtjes op 50/55 procent te zitten. En de komende dagen zullen in in het teken staan van een hoop herstel", zegt Wesley Born, eigenaar van het bedrijf. De 200 tot 300 getroffen klanten kunnen door de aanval vaak niet bij hun bestanden. "En dan ben je redelijk vleugellam", weet Born. Zijn klanten zijn vooral MKB-bedrijven in een straal van 35 kilometer rondom Waardenburg.

Vrijdagvond kreeg hij van medewerkers door dat er iets mis was. Een Amerikaans bedrijf Kaseya werd getroffen door een grote cyberaanval. VelzArt maakt gebruik van de software van dat bedrijf. De aanval bestaat uit gijzelsoftware. "Het systeem van de gebruiker wordt dan onklaar gemaakt en pas na een som losgeld wordt de vergrendeling er af gehaald", vertelt Born.

Aanval anders dan normaal

Sinds vrijdagavond is Born met zijn bedrijf continu in de weer. "Om de systemen van de klanten weer terug te zetten na het moment van vóór de aanval."

Hij hoopt dus dat 50 procent van het herstel vannacht bereikt is. Wanneer alle problemen opgelost zijn, durft hij nog niet te zeggen. "Deze aanval is anders dan normale aanvallen", vertelt Peter Oelen van ICT-bedrijf Xantion. Ook zijn bedrijf maakt gebruik van Kasaya. "Normaal wordt één bedrijf gehackt, maar op deze manier kan je in één klap duizenden of miljoenen bedrijven platleggen."

ICT'ers maken zich zorgen, zo'n grote cyberaanval is nieuw:

Maar had zo'n aanval niet voorkomen kunnen worden? "Dat is een goede vraag", zegt Born. "Het is misschien een cliché, maar de kans is groot dat je een keer aan de beurt komt. De vraag is alleen wanneer. Je hoopt dat het je klanten voorbijgaat. Dat is bij ons helaas niet het geval, moeten we eerlijk zeggen."