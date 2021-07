Post uit de vergetelheid, waarom schrijf je me niet?

"De ondertitel van de tentoonstelling. Daar spreekt wel heel veel uit", zegt de samensteller van de tentoonstelling, Mirjam Huffener. "Waarom schrijf je me niet," Dat gaat erover, dat mensen in de kampen geen communicatie meer met elkaar hadden. En dat mensen gedwongen werden om te schrijven dat het goed met ze ging en dat terwijl ze de volgende dag of misschien wel een uur later al vergast werden."

De persoonlijke verhalen van deze vijf mensen staan in de tentoonstelling centraal. Het is een historisch verhaal, maar deze bijzondere tentoonstelling gaat ook in op de vraag welke betekenis deze verhalen nu hebben.

Brieven geven kijk op Joodse leven Winterswijk

Mirjam Schwarz ploos aan de hand van brieven en dagboekfragmenten het verhaal na van haar Winterswijkse tante Thea Windmuller. Thea werd verliefd op de joodse Wolfgang Maas, die als jonge jongen in 1934 naar Winterswijk was gevlucht. De geliefden staan centraal in de tentoonstelling. "De brieven van Wolfgangzijn bewaard gebleven. Hij schreef haar vanuit de onderduik," zegt Schwarz. "Daardoor weten we een heleboel daarover en ook over het joodse leven in Winterswijk."

In de oorlog dook Wolfgang Maas bij de familie van Wolfgang Nak in Amsterdam onder. Nak is door zijn ouders zelfs vernoemd naar de joodse onderduiker: "Wolfgangs verhaal wist ik wel een beetje," vertelt Nak in onvervalst plat Amsterdams. "Hij heeft bij ons ondergedoken gezeten. Maar van Thea wist ik niks."

Dan trekt Nak een foto uit zijn binnenzak. "Deze heb ik altijd bij me. Ik had alleen deze originele foto en daar staat achter op 'voor Wolfgang.' Dat kon me nooit loslaten he. Ik denk het kan toch niet zo zijn dat iemand weg is en dat nooit iemand meer weet van zo iemand."

"Het is niet te bevatten"

Maar de geliefden zijn niet vergeten. De brieven en foto's in de tentonstelling vertellen hun verhaal: Wolfgang en Thea werden opgepakt en weggevoerd naar de vernietigingskampen: "Dit mag toch nooit meer gebeuren. Wees nou eerlijk. een jong verloofd stel, nooit een vlieg kwaad gedaan. en dat je zo weggehaald en afgemaakt het is toch niet te bevatten." Mirjam Schwarz valt hem bij: "Ik ben een idealist en ik hoop dat mensen daar van leren. Zoiets moet nooit meer gebeuren."

De tentoonstelling in Winterswijk is tot 19 augustus gratis toegankelijk