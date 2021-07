22 jaar oud en nu al een eigen festival

Het plan begon 2,5 jaar geleden op een Zweedse studentenkamer in Göteborg, waar Wout en Marijn op dat moment een Erasmus-programma volgden. "We wilden toen iets vets organiseren waaraan je direct bijdraagt aan de wereld", vertelt Wout. "En zo ontstond het idee om een festival te organiseren waarbij we van de winst een stuk tropisch regenwoud opkopen in Costa Rica."

Zo ziet het festival van Wout en Marijn er uit:

"Regenwoud is een van de grootste bronnen voor CO2-opslag", stelt Wout. "Nergens in de wereld kan je zo'n grote biodiversiteit vinden. Je kan wel weer herbossen, maar het is zonde als je het niet behoud. Er is dan zo veel biodiversiteit die dan verloren gaat." Met het festival hopen ze zo'n 10.000 euro winst te maken en kunnen ze zo'n 4000 m2 regenwoud beschermen.



Het thema duurzaamheid komt overal op het festivalterrein tot uiting. En dat vinden Wout en Marijn ontzettend belangrijk. "We zien dat heel veel festivals niet duurzaam gegeven worden", aldus Marijn. Ze willen laten zien dat het anders kan. "Met banken te halen van kringlopen die anders naar de stort zouden gaan. Alle decorstukken zijn tweedehands of komen van de stort. De elektriciteit komt van windmolens en de artiesten komen uit Nederland."

Uitgelachen door vrienden

Om van het plan werkelijkheid te maken hebben Wout en Marijn flink moeten werken. "Je hebt een plan in je hoofd, maar dat plan moet op papier staan anders gelooft niemand je. Daarna ga je sponsoren vinden. Dat is negen keer nee en uiteindelijk een keertje ja. En dan komen de deadlines. Dus elke keer komen er nieuwe uitdagingen. Dat zijn soms lastige uitdagingen, maar met een mooi team om je heen lukt het om dat op te lossen."

En met een dikke grijns op zijn gezicht sluit Marijn af: "Ik heb hier vrienden en die lachten me een jaar geleden uit en nu zitten ze hier. Ze vinden het heel vet wat er allemaal gebeurt."