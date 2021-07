Gillende meisjes dagelijkse kost voor Nijmeegse Niels

Niels Schlimback (16) uit Nijmegen zit gewoon op de havo, maar maakt als lid van boyband Fource ook mee dat fans hysterisch gillen als ze hem ontmoeten. In Schouwburg Amphion in Doetinchem was het dit weekend weer raak.

De 16-jarige Niels Schlimback groeide op in Nijmegen en begon als vroeg met zingen. “Toen een jaar of vier of zo was begon ik er al mee. Er was niet een speciaal lied of artiest die me inspireerde. Daarna ben ik op mijn zevende naar de musicalopleiding bij De Lindenberg gegaan.”

Een jaar later deed hij auditie bij Kinderen voor Kinderen en werd hij aangenomen. In de drie jaar dat Niels daarbij zat, zong hij onder meer solo het nummer Als de bel gaat en had hij een prominente rol in Energie, het Koningsspelen-lied van 2015.

In de clip zie je Niels dansen met het blauwe shirt aan

Vier jaar terug gaf Niels zich op voor het Junior Songfestival. De producenten besloten hem samen te brengen met drie andere jongens. “Ze kwamen met het idee dat ik met die drie iets moest gaan doen, vreselijk natuurlijk... hahaha .. nee geweldig!”. Vanaf dat moment vormt Niels met Ian, Jannes en Max de boyband Fource. Met succes, want ze wonnen en mochten naar het Junior Eurovisiesongfestival in Georgië. Ze werden daar vierde.

De mannen van Fource timmeren dus hard aan de weg. De concerttour is gaat in aangepaste vorm door en doet na Doetinchem nog onder meer Zwolle, Hengelo en Deventer aan. “Het is heerlijk om weer te kunnen optreden”, zegt Niels na afloop bij gelukkige fans die een meet & greet hebben gewonnen. “Het is allemaal nog wat anders. Een knuffel geven aan fans dat mag bijvoorbeeld nu helaas nog niet.”