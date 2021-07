En wéér een crash in de tunnel, ondanks maatregelen.

In de Willemstunnel is weer een auto over de kop geslagen Foto: Persbureau Heitink

In de Arnhemse Willemstunnel is zaterdagvond wéér een ongeluk gebeurd. Even na 21:00 uur sloeg een bestuurster met haar auto over de kop. De toegesnelde politie, ambulance en brandweer vonden de auto op z'n kant.

De bestuurster van de auto lijkt de macht over het stuur te zijn verloren in de bocht, waarna de tunnelwand is geraakt. Ze is niet gewond geraakt. De brandweer kon snel terug naar de kazerne. Een rijbaan richting het Nieuwe Plein werd afgesloten.

In de Willemstunnel gebeuren vaker ongelukken, waarbij ook auto’s over de kop slaan. De gemeente Arnhem nam maatregelen in de tunnel, waarin een scherpe bocht naar links loopt. Het wegdek is stroever gemaakt.

Opletten geblazen

Toch gebeurden er sindsdien nog weer ongevallen. Ook werd een waarschuwing op het verkeersbord boven de tunnel gemaakt om te waarschuwen voor de 'gevaarlijke bocht', nadat in vijf jaar tijd meer dan 25 ongelukken waren gebeurd.

Een wethouder verzuchtte al eens dat er niet veel meer aan te doen is dan er al aan is gedaan. Mensen laten zich verrassen door de scherpe bocht en de situatie waar die op uit komt, en gedragen zich soms ook gewoon idioot.

Kortom: de Willemstunnel, en de rest van het verkeer eigenlijk ook, is gewoon opletten geblazen.

