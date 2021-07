Prefab-huizen in trek: 'We konden supersnel onze nieuwe woning in'

"We produceren de woningen industrieel", vertelt Rik Hulsma van bouwbedrijf Volker Wessels in het programma Jan Houdt Huis. "De woning wordt in de fabriek gemaakt en dan op vijf vrachtwagens naar de plek toegereden. Dan zetten ze hem in één dag in elkaar."

Innovatie

Daarvoor moet wel de fundering worden aangelegd en als de woning er staat wordt er begonnen met de afwerking. "Dan is de woning wind- en waterdicht." Prefab bouwen is niet nieuw, maar er is wel innovatie. "We plaatsen de badkamer al in één keer, en ook de voorgevels inclusief kozijnen en glas worden al in de fabriek gemaakt."

"Het is fijn dat je een nieuwbouwhuis hebt, maar zonder er lang op te hoeven wachten", vertelt bewoonster Roos van Steenbergen. Hun vrienden waren zelfs jaloers, vertelt Bas Derks: "Ik heb vrienden die een maand voor ons hebben getekend, maar nog niet hun huis hebben. Die zijn wel een beetje jaloers."

