'Ons échte goud' in Gelderland, museumweek van start

Dit jaar is het thema: 'Ons echte goud'.

Ook Gelderse musea tonen hun schatten rond dit thema. Zondag wordt om 11.30 uur op de Korenmarkt in Arnhem een nog geheim gehouden gouden pronkstuk van het Nederlands Openluchtmuseum onthuld. In totaal worden zeven museumschatten volgens de organisatie op spectaculaire wijze belicht.

Selfie met "Ons échte goud"

De organisatie van de landelijke museumweek wil met het onderwerp 'Ons échte goud' aangegeven dat er in musea het échte goud te vinden is. Het doel van deze musemweek is om iederen te laten ervaren dat Nederland veel te bieden heeft op het gebied van kunst en cultuur. Iedereen zal worden opgeroepen om massaal met een eigen favoriete "Gouden"museumschat op de foto te gaan. Dat kan via Instagram, Twitter of Facebook met de hashtag #museumweekNL en #OnsEchteGoud.

Gelderse musea

In Gelderland wijkt museum Het Valkhof in Nijmegen af van het landelijke thema daar werken ze met het thema "Ons echte.... brons!". Het museum legt zo de nadruk op een recent geopende tentoonstelling "Van hun voetstuk - Romeinse beelden opnieuw ontdekt." Mensen kunnen ook kijken naar een demonstratie bronsgieten en deelnemen aan de workshop penning gieten.

Rondleiding met gouden randje in kasteel

In kasteel Huis Bergh in 's-Heerenberg neemt een museumgids je mee langs alle gouden kunstschatten. Bij deze rondleiding met een gouden randje zie je dat het kasteel ook goud in huis heeft. Zo zijn er onder meer panelen en miniaturen te zien waarin bladgoud is verwerkt.

Zo doet kasteel Ammersoyen ook mee, kasteel Cannenburch, kasteel Doorwerth, kasteel Rosendael, museum kasteel Wijchen en slot Loevestein.

