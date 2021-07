Nieuwbouw omsingelt historische tuinderij in Lent

De tuin is begin jaren negentig gestart om de tradities rond het tuindersdorp Lent te bewaren en levend te houden. Er wordt groente gekweekt onder glas in zogenoemde ‘Lentse ramen’, er is een boomgaard met hoogstambomen van verschillende bijzondere rassen. Geen enorme productie dus van één en dezelfde soort, maar veel verscheidenheid.

Ook de verdere aankleding van de tuinderij lijkt op hoe het vroeger was: met sloten als perceelsgrens, een meidoornhaag om een deel van de boomgaard en een rij knotwilgen. De Warmoes is op die manier een oase in een stedelijk gebied.

Ruim veertig vrijwilligers onderhouden de tuin en inmiddels is er een wachtlijst. Jochem van Gelder bezoekt voor Van Gelders Grijs de oudere vrijwilligers die bij alle voorkomende taken helpen. Want naast het werk met de planten op de akkers en in de kas is er nog veel meer te doen. Zo werkt Nenny (72) in de oogstverwerkingsploeg en legt uit hoe ‘armeluishoning’ wordt gemaakt. Gerben (69) ontwerpt een volautomatisch kippenluik en co-host Jan-Jelle (67) schilderde de hele schuur. Het lekker buiten zijn en de natuurlijke manier van tuinieren zijn aspecten die hen aanspreken in het werk. Maar de vrijwilligers maken zich ook zorgen over alle bouwactiviteiten rond de tuinderij.

Verstedelijking rukt op

Wat eerst vooral landbouwgrond was, wordt nu volgebouwd. De nieuwbouwwijk Waalsprong is dé uitbreidingswijk van Nijmegen, de oude stadskern van het dorp Lent is in de wijk verwerkt. Vrijwilliger Kees van Dun geeft aan dat de nieuwbouw de tuin omsingelt “en dat is wel beangstigend”. Begin dit jaar werd een oude fruitboom verplaatst naar een andere plek op het terrein omdat de boom op de grens stond waar nieuwbouw komt. En dus moest de boom weg. “Nijmegen heeft de grootste woningnood, daarom wordt nu ook landbouwgrond opgeofferd” vertelt vrijwilliger Jan Jelle de Hoog. “De projectontwikkelaar adverteerde met ‘wonen in de historische tuin’. Daar hebben we toen goed gesprek mee gehad. Nu is er een mooie samenwerking, nieuwe bewoners krijgen korting op producten uit de tuin.”

Voordelen

Aan de andere kant merken de medewerkers ook op dat de nieuwe bewoners ook zorgen voor meer klandizie. Het tuincafé is na lange corona-sluiting eindelijk weer open en wordt goed bezocht, er worden planten verkocht en bloemen geplukt in de bloementuin. “We zijn nu bezig met het verbeteren van de museumfunctie. Met beeldmateriaal gaan we laten zien hoe het er vroeger aan toeging in dit tuindersgebied.”

