Zege voor De Graafschap in eerste oefenwedstrijd

Het duel op sportpark De Munsterman werd gespeeld zonder publiek. De ploeg van de nieuwe trainer Reinier Robbemond begon het duel met een aantal jeugdspelers. Zo stonden de talenten Hamza Bouihrouchane, Jesper van Riel, Ebbe Wenting en Camiel Neghli aan de aftrap. Het is de bedoeling dat De Graafschap dit seizoen veel inzet op het doorstromen van spelers uit de eigen opleiding.

De Graafschap creëerde in het Achterhoekse dorp nauwelijks iets en kwam tegen de amateurs van Silvolde pas na een klein half uur op voorsprong. Aanvoerder Olthuis werkte de bal in eigen doel na een voorzet van Neghli. Verder gebeurde er weinig in de eerste helft. In de tweede helft werd het allemaal iets levendiger. Met Van Heertum, Lieftink, Schuurman en de nieuwste aanwinst Korte binnen de lijnen kwam De Graafschap tot meer kansen. Een combinatie tussen Korte en Gravenberch werd afgerond door de pas 17-jarige aanvaller Devin Haen (0-2).

Een kwartier later maakte Haen ook de derde goal voor de club uit Doetinchem met een bijzonder fraaie volley. Weer drie minuten later benutte de nieuwe spits Gravenberch, die overkwam van Sparta Rotterdam, een penalty. Die werd veroorzaakt door Haen die daarmee de opvallendste man was bij De Graafschap. Daarna kwam de ploeg van Robbemond, met in de tweede helft een compleet nieuw elftal, niet meer tot scoren.

De Graafschap 1e helft: Jurjus; Bouihrouchane, Van de Pavert, Hilderink, Van Riel; Dekker, Opoku, Wenting; Neghli, Konings en Verbeek

De Graafschap 2e helft: Van den Dam; Van der Logt, Van Heertum, Willemsen, Baas; Lieftink, Haen, Schuurman; Van der Heiden, Gravenberch en Korte.