Politiebureaus twee uur dicht uit protest

Donderdagochtend werden tussen 9 en 11 uur geen aangiftes opgenomen. Wel bleven de agenten beschikbaar voor noodhulp, zodat de veiligheid gegarandeerd bleef.

Volgens de politiebonden zijn de uren van de sluiting gebruikt voor achterstallig administratief werk. Behalve in Gelderland is ook bij politiebureaus in andere regio's actiegevoerd voor meer loon.

Langzaamaanactie

Automobilisten in onder meer Gelderland hadden woensdag last van vertragingen op de snelweg vanwege langzaamaanacties van de politie. Actievoerders reden in hun dienstvoertuigen met lage snelheid over de hele breedte van de weg. Rijkswaterstaat zette extra weginspecteurs in.