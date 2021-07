Astrid Schutte schrijft een boek over de laatste kasteelheer van Baak en over haar vader

De laatste kasteelheer van Huis Baak heet Werner Bernhard Helmich. Hij betrok het Achterhoekse landgoed tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1956 moet Helmich zijn familiebezit noodgedwongen verkopen. De Dochters van Liefde betrokken Huis Baak die het inrichten als klooster.

Huis Baak vanaf de openbare weg Foto: Omroep Gelderland

Veranderende sociale verhoudingen

Astrid Schutte wilde een boek schrijven over de veranderende sociale verhoudingen in de twintigste eeuw. “De levens van de kasteelheer en van mijn vader hadden niet verschillender kunnen beginnen. Maar in de twintigste eeuw veranderde de maatschappij razendsnel. Dat zie je aan de levens van de dorpsgenoten Werner Helmich en Jan Schutte. Hun verhalen staan symbool voor hoe bestaande klasseverhoudingen kantelden. Dat is het onderwerp van mijn nieuwe boek.”

Achterzijde Huis Baak Foto: Omroep Gelderland

Directeur van de Boerenleenbank

Werner Helmich hielp Jan Schutte om hogerop te komen. In 1953 adviseerde hij Schutte om te solliciteren als directeur van de Boerenleenbank in Baak. Dat had succes. Jan Schutte vond de weg omhoog. Voor Werner Helmich gold het tegendeel. Hij moest samen met zijn zuster hun familiekasteel verkopen vanwege geldgebrek. De laatste heer van Huis Baak kwam terecht in Velp waar hij twee jaar zocht naar een gewone baan om in zijn levensonderhoud te voorzien. Uiteindelijk werd hij juridisch adviseur bij de Aartsdiocesane boeren- en tuindersbond (ABTB).

Schaatsen op de slotgracht

Tegenwoordig doet Huis Baak dienst als locatie voor kerkelijke evenementen. Ellen Ministeries organiseert op het landgoed onder meer weekendcursussen om alledaagse problemen op te lossen. Astrid Schutte bezocht het kasteeltje voor de research van haar boek twee keer. “Dat was voor mij ook een bijzondere ervaring, want als kind was ik hier slechts één keer geweest. We schaatsten wel vaak op de slotgracht.”

Luisteraars van Radio Gelderland bezoeken Huis Baak Foto: Omroep Gelderland

Ridders van Gelre

Astrid Schutte zorgde op verzoek van het platform Ridders van Gelre dat vier luisteraars van Radio Gelderland een exclusieve rondleiding kregen over het landgoed en in Huis Baak. Het boek De Laatste Heer is vanaf 17 augustus te koop in de boekwinkel. Er komt ook een lezingenreeks die start op 3 september bij Brink en Buro in Zutphen. Kijk voor meer informatie op www.astridschutte.com of op haar Facebookpagina.