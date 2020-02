Buurtbewoners Velp: eerst klap en toen alles in brand

In de nacht van woensdag op donderdag vielen twee zwaargewonden bij een woningbrand in de straat. Er is sprake van brandstichting.

Volgens buurtbewoners is er eerst een stoeptegel door de voorruit van het huis gegooid, gevolgd door een molotovcocktail. 'Ik hoorde eerst een harde klap en toen stond het gelijk in brand. Toen heb ik 112 gebeld', zegt een directe buurman.

Jongen met een capuchon

Een buurtbewoner die in de nabijgelegen dr. Willem Dreeshof woont was rond kwart over twee nog wakker toen hij een jongen met een capuchon op richting het huis van de brand zag lopen. Na de klap zag hij de jongen samen met iemand anders terugrennen, waarna ze in de Heijermanstraat wegreden op een brommer of scooter.

De man die sliep in het vertrek waar iets naar binnen is gegooid, is er slecht aan toe. De overige bewoners van het pand zijn flink geschrokken, maar zo zegt er één: we vertrouwen erop dat de Nederlandse politie ons beschermt.

In het verleden vaker overlast

De meeste buurtbewoners zeggen dat er met name in het verleden veel overlast is geweest van de bewoners in het huis, die daar wel met ruim 30 man wonen. Maar volgens de meesten was het juist de laatste tijd rustig. De meesten begrijpen echter niet dat de gemeente ooit toestemming heeft gegeven voor bewoning met zo veel mensen.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Rheden is er toestemming om in het pand 45 bewoners te huisvesten, volgens informatie van de gemeente wonen er op dit moment 42 mensen, voornamelijk arbeidsmigranten. Het klopt volgens de woordvoerder dat er in het verleden overlast was: daarop zijn er gesprekken geweest met onder de eigenaar en de wijkagent. Ook zijn er diverse controles uitgevoerd. De laatste tijd was het ook volgens de gemeente rustiger rond het pand.