Heleen leerde de dood te verwerken door clown te spelen

Clown zijn vindt ze geweldig: “‘De clown en de dood’, een week lang heb ik dat met een groep mensen gedaan. En aan het eind kon ik van binnenuit zeggen ‘dood is fantastisch’.” Dood en leven horen bij elkaar, vindt Broekema. “Als jij een dierbare verliest, sta je daarna heel anders in het leven. Dan denk je ‘het is me waard om dat te realiseren wat ik wil’.”

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Haarzelf bleef drama niet bespaard. Ze verloor twintig jaar geleden haar man, en haar zoon verongelukte twee en een half jaar geleden op 36-jarige leeftijd. Ze heeft veel steun aan het boeddhisme. “In de westerse wereld zijn dood en leven erg uit elkaar gehaald” legt ze uit. Door het boeddhisme kijkt Heleen daar heel anders naar: “Dingen uit elkaar halen is eigenlijk ook dingen van hun heelheid ontdoen.” Heleen is niet bang voor de dood. “Ik denk aan heel veel licht, iets wat wij ons bijna niet kunnen voorstellen dat dat er kan zijn, en vooral liefde”.

Van yurt naar slakkenhuis

De heelheid waar Heleen het over heeft komt ook terug in haar bijzondere woning. Het huis maakt deel uit van woongemeenschap ‘Eikpunt’ in Lent. Ze woont er nu 5 jaar. Daarvoor woonde ze in een yurt, een ronde nomadentent. De vorm van de zelfontworpen woning is geïnspireerd op de yurt. Rondom is een extra ruimte waar de keuken en de badkamer zijn, waardoor het huis de vorm heeft van een soort slakkenhuis.

Bekijk hieronder de hele uitzending van Van Gelders Grijs.