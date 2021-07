Infectioloog uit zorgen: 'Twijfel of versoepelingen en feesten nét te vroeg kwamen'

"We hebben nog een heel grote groep mensen die niet gevaccineerd is of pas één prik heeft gehad. En je hebt nu de veel besmettelijkere variant die rond gaat en je gooit alle remmen los, ook met feesten in cafés en discotheken waar mensen heel dicht op elkaar staan", vindt Bleeker.

"Dan moet je het testen wel heel goed georganiseerd hebben en dat was afgelopen weekend niet helemaal het geval."

"Het kan, als je dat extreem goed organiseert", zegt Bleeker. "Ik denk dat het verstandiger was geweest als we net wat meer mensen gevaccineerd hadden, voordat je dit helemaal losliet."

Gokken

Jeugdarts Ivo Beutick van de GGD Noord- en Oost-Gelderland vindt de versoepelingen ook een risico. "We gokken er een beetje op, dat we nog nét even voor die extra golf die de Deltavariant veroorzaakt, voldoende hebben gevaccineerd", zegt hij.

Jeugdarts Ivo Beutick van GGD Noord- en Oost-Gelderland. Foto: Omroep Gelderland

Beide artsen waren in De Week van Gelderland te gast om te praten over het vaccineren van jongeren van 12 tot 17 jaar.

"Er zijn geen vaccins bekend waar je op de lange termijn gevolgen van hebt", reageert Bleeker op critici die vrezen voor gevolgen van het vaccin die zich pas op langere termijn laten zien.

Ontstekingsziekte

"Van Covid-besmettingen bij kinderen weten we wél dat er op de lange termijn effecten zijn. Dat wil je voorkomen. Long-Covid is een ernstige ontstekingsziekte bij sommige kinderen die met Covid besmet zijn geweest."

De tekst gaat daarna verder:

Volgens Bleeker is dát de belangrijkste reden om kinderen te vaccineren en niét de groepsimmuniteit, die daarmee eerder bereikt wordt. "Vergelijk het met de lange termijn gevolgen van Q-koorts, waardoor mensen tien jaar later hun school niet af hebben kunnen maken of niet meer konden werken. Dat zijn hele ernstige gevolgen."

