Gratis testen voor je op vakantie gaat? Zo werkt dat

We kunnen allemaal niet wachten om weer op reis te mogen. Veel landen stellen nog wel eisen aan vakantiegangers. Wie een negatieve coronatest nodig heeft, kan zich gratis laten testen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Niet alle vakantielanden zijn weer toegankelijk voor toeristen uit ons land. Zomaar even naar het Balatonmeer in Hongarije zit er bijvoorbeeld niet in, blijkt uit de reiswijzer van de ANWB. Maar landen als Duitsland, Frankrijk, Griekenland en Italië zijn dan weer wel bereikbaar per vliegtuig en auto, inclusief de doorreislanden. Er geldt ook geen quarantaineplicht als je aankomt.

Dat wil niet zeggen dat je op de bonnefooi naar het Gardameer kan. Italië vraagt bijvoorbeeld vakantiegangers een PCR-test of antigeentest niet ouder dan 48 uur, als je niet al minstens twee weken eerder volledig gevaccineerd bent.

Afspraak maken

Tussen 1 juli en 31 augustus kunnen reizigers zich daarom gratis laten testen. Maar dat gaat nog niet helemaal van een leien dakje. De website testenvoorjereis.nl van de overheid biedt gratis testen aan, maar Gelderlanders konden zich vorige week nog niet laten testen in eigen provincie.

Inmiddels zijn er wel Gelderse locaties toegevoegd, dankzij een samenwerking met de website spoedtest.nl. Wie naar de website van de overheid gaat, kan een afspraak maken voor een test in Apeldoorn, Arnhem, Doetinchem, Ede, Harderwijk, Nijmegen, Nunspeet of Winterswijk.

Via de website kun je kiezen uit twee testen: een PCR-test en een antigeentest. Op de site Nederlandwereldwijd.nl is te zien welke je nodig hebt. De uitslag van de test ontvang je binnen 24 uur.

Bij de GGD

Een andere mogelijkheid is een testafspraak maken bij de GGD. Dat kan alleen telefonisch via het speciale nummer 0800-5005. Dat nummer was op de eerste dag al gelijk overbelast.

Ook in onze provincie ziet de GGD dat het druk is. Zo zegt de GGD Gelderland-Midden al tegen hun maximale capaciteit van 1000 testen per dag aan te zitten. Noord- en Oost-Gelderland ziet vooral drukte rond de weekenden, maar er is volgens een woordvoerder nog wel mogelijkheid voor testen.

De Gelderse GGD's hebben testlocaties voor reizigers in Apeldoorn, Arnhem, Culemborg, Ede, Elst, Velp, Voorthuizen en Wehl. Je moet er wel rekening mee houden dat hier alleen de PCR-test kan worden afgenomen. De uitslag van deze test kan 26 uur op zich laten wachten.

QR-code

Wie negatief getest is, kan zich opmaken voor de vakantie. De uitslag geldt als coronabewijs en is te downloaden via de CoronaCheck-app. Daar krijg je een QR-code, die je nodig hebt om sommige Europese landen binnen te kunnen. De code is ook op papier te verkrijgen.