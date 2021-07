Corona-uitbraak in Nunspeets café: GGD zoekt tientallen feestgangers

"Alle aanwezigen zijn volgens het café negatief getest via Testen voor Toegang. Volgens de gemeente is daar ook goed op gecontroleerd", benadrukt arts infectieziekten Peter Schrooders van de GGD Noord en Oost Gelderland.

"Maar er kan een foute negatieve test tussen zitten", zegt de arts. "Dat kan bij zulke sneltesten bij één op de zoveel wel eens gebeuren."

Nog 131 bezoekers niet bereikt

Van 136 van de aanwezigen heeft de arts contactgegevens gekregen van het café: zij zijn de bestellers van een of soms meer van de toegangskaarten. Van die 136 bestellers wist de arts inmiddels 65 procent te bereiken met het advies zich te laten testen, maar de andere 35 procent kreeg de arts nog niet te pakken.

Het coronavirus bleek een ongenode gast op de eerste stapavond sinds tijden in Nunspeet. Foto: Omroep Gelderland

Uitbater Harry ten Hove van Dutch Pub De Zaak vindt het 'super balen'. "We mochten eindelijk weer, de sfeer was goed en het was één groot feest. Dan is het zuur dat deze besmettingen er uit zijn gekomen."

"We hebben besloten dat we dit weekend alleen open zijn tot 00.00 uur, met ons terras open en de anderhalvemeterregel. Dus even niet dichterbij. Als iedereen weer negatief test, gaan we 's nachts weer een keer open. We hopen het volgende weekend, en anders maar een week later."

Van het personeel was niemand positief getest.

Test niet te vroeg

De arts heeft nog een tip over Testen voor Toegang, voor mensen die er graag op uit willen maar mogelijk contact met een besmet iemand hebben gehad. "Je moet dan echt eerst vijf dagen in quarantaine en dán testen. Dus niet al binnen vijf dagen denken: als ik nu negatief test, is het wel goed."

Beluister het gesprek met Peter Schrooders op Radio Gelderland: