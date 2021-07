Tiel trekt ten strijde tegen leegloop binnenstad

Het is toch een beetje met pijn in het hart dat ondernemer Henk Willemse de Weerstraat in Tiel verlaat. Maar hij ziet met zijn brillenboetiek een betere toekomst op een toplocatie midden in het centrum. In het najaar wil hij daar zijn nieuwe winkel openen.

"Voor ons is het allereerst heel belangrijk dat we daar meer ruimte hebben", vertelt hij "Daarnaast merk je dat de bezetting van de winkels minder wordt op onze oude plek. Het afgelopen jaar zijn er best wel wat winkels verhuisd. Dat zorgt voor minder losse aanloop. We hopen dat dat straks op de nieuwe locatie meer is."

Met de verhuizing loopt Willemse voorop in een transformatieplan voor de Tielse binnenstad. Daarvoor heeft de gemeente een kernwinkelgebied aangewezen en daaromheen een transformatiegebied. De bedoeling is dat winkeliers verhuizen naar het kerngebied en dat de achtergebleven panden nieuwe bestemmingen krijgen.

"We denken daarbij aan wonen", zegt centrummanager Gert-Jan van Ingen. "Maar ook aan ambacht, dienstverlening. Zoals dat vroeger eigenlijk ook was. Toen had je in de stad dit soort dingen door elkaar heen. Die functies zijn allemaal uit elkaar gehaald en het zou mooi zijn als dat weer een beetje terugkomt in de stad."

Een kwart staat leeg

Momenteel staat in Tiel in het hele centrum ongeveer een kwart van de winkelpanden leeg. Met het transformatieplan zou het kerngebied goed gevuld moeten raken en zou daaromheen zo'n 7.000 van de in totaal 32.000 vierkante meter aan winkelruimte moeten verdwijnen.

Tiel staat zeker niet alleen met deze problematiek. Onderzoekers van het Planbureau voor de leefomgeving en Locatus verwachten dat in 2022 de leegstand in binnensteden met wel meer dan 40 procent gaat toenemen. Een stadscentrum moet zichzelf opnieuw gaan uitvinden, stelt centrumadviseur van bureau Seinpost John Bardoel.

"Als de coronahulp stopt dan gaat er nog wel het nodige gebeuren", voorspelt hij. "Dat baart natuurlijk wel zorgen. Tegelijkertijd is verandering in de binnensteden van alle tijden en zijn er veel kansen om een veel bredere mix van functies te krijgen die zorgen voor een aantrekkelijk centrum."

Stimuleringsmaatregelen

Tiel stelt subsidies ter beschikking om de transformatie op gang te helpen. Een goede strategie, vindt Bardoel. Maar alleen daarmee is de stad er nog niet. "Stimuleringsmaatregelen zijn een goed instrument om beweging op gang te krijgen", zegt hij. "Maar je moet ook andere dingen doen. De binnenstad aantrekkelijker maken. Jezelf opnieuw uitvinden: waar liggen nou je kwaliteiten? Die moet je echt heel extreem uitventen en inzetten."

Van Ingen meent dat Tiel daarmee al een heel eind op weg is. Zo staat er een flinke opknapbeurt van het centrum op stapel en de stad profileert zich met bijvoorbeeld fruit en Flipje en bijbehorende evenementen zoals het Fruitcorso en Appelpop.

Dit gaat uiteindelijk ook voor volle winkels zorgen, is zijn overtuiging. "Winkeliers zijn allemaal ondernemers", zegt de centrummanager. "Als ze zien dat het goed gaat, dat er weer veel publiek is in de stad, dan komen die winkels vanzelf weer gevuld."

Dat zal waarschijnlijk niet gelden voor de Weerstraat. Ook de huidige winkel van opticien Willemse wordt straks een woning. Jammer, maar die ontwikkeling is niet meer te stoppen, denkt de ondernemer. "Ik hou wel van dit soort kleine straatjes", zegt hij. "Maar ik vraag me af of Tiel als winkelstad groot genoeg is om dit soort straatjes te kunnen blijven houden."

