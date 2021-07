Zutphen zet stap in ondergronds brengen hoogspanningslijnen

Tennet berekende eerder al dat de zogenoemde 'verkabeling' zo'n 18 miljoen euro gaat kosten. Ruim 4 miljoen euro komt op het bordje van de gemeente. De raad heeft vrijdag afgesproken dat een eventuele lening afsluiten voor (een deel van) de kosten een optie moet zijn. Zo komt een daadwerkelijke uitvoering van het project een stap dichterbij.

Voorjaarsnota

De gemeenteraad was vrijdag tijdens de behandeling van de voorjaarsnota eensgezind over de hoogspanningslijnen. Alle partijen willen dat er nu doorgepakt wordt. "We vinden het niet langer verantwoord dat ongeveer 2500 inwoners wonen in een strook met een elektromagnetisch veld, waarvan de gezondheidsraad zegt dat daar beter geen kinderen kunnen wonen", aldus Hein Brunsveld van het CDA.

"Linksom of rechtsom: als het maar geregeld wordt”, zei PvdA-raadslid Jasper Bloem. Petra Ackermans van KiesLokaal wilde liever vandaag al duidelijkheid over de financiering. “Wat ik proef is dat we op zich gaan starten, maar dat we dat in 2024 gaan bepalen. Voor ons is van belang dat we vandaag beslissen dat ze onder de grond gaan, wie er betaalt en welke lening er nodig is.”

'Historische dag'

Ackermans zou geduld moeten hebben tot dit najaar, dan komt het college met een definitief financieringsvoorstel. Bert Jansen van Bewust Zutphen-Warnsveld noemt het een 'historische dag'.

"Het is nog nooit zover gekomen. Er zijn al veel moties ingediend, maar dit is een document dat als we dit gaan ondertekenen, dan gaat het ook echt gebeuren. En dan denk ik dat we de komende jaren tot uitvoering gaan komen. Wel met de hoop dat de provincie ook ons financieel gaat ondersteunen."

Provincie

In de tussentijd hopen raadsleden dat de provincie haar toegezegde bijdrage - 500.000 euro - verhoogt. "Een half miljoen euro vanuit de provincie is een druppel op de gloeiende plaat", aldus wethouder Laura Werger. D66-fractievoorzitter Yvonne ten Holder zei te hopen dat de provincie nog bijdraait.

Voor het maken van een basisontwerp heeft Tennet vijftien maanden nodig. Als er geen bezwaren of beperkingen uit dat ontwerp komen, moet de raad nog een definitieve 'go' geven voor de uitvoering van de verkabeling. Wethouder Werger verwacht dat de 150 kilovoltlijnen op z'n vroegst in 2024 de grond in gaan.