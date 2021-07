Linda gaat naar Bard in the Yard: 'Ook Shakespeare had een coronakapsel!'

Wim speelt 'Bard in the Yard', een theatersolo over William Shakespeare in quarantaine. In Engeland is het een hit en in Nederland wordt de voorstelling gewaardeerd met 4 sterren in de Volkskrant. Linda krijgt een intiem kijkje in het leven van een acteur.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder:

Het is weer mijn eerste theatervoorstelling sinds de allereerste lockdown. Ik realiseer me dat ik niet eens meer weet wat ik als laatste heb gezien. Het voelt daarom extra bijzonder om weer naar een voorstelling te gaan. Openluchttheater De Pinkenberg ligt op een prachtige plek in de bossen van Roozendaal. Als ik aankom, is acteur Wim Bouwens bezig met het klaarzetten van de stoelen. Hij lepelt alvast wat teksten op.

De tekst gaat verder onder de foto:

Theater de Pinkenberg en een welverdiend applaus voor Wim Foto: Omroep Gelderland

Ook Wim kwam tijdens de lockdown zonder werk te zitten, maar hij wilde wel graag blijven spelen. Door een artikel in de Volkskrant werd hij gewezen op het stuk 'Bard in the Yard' van de Londense schrijfster Victoria Gartner. Londen wordt geteisterd door een pestepidemie en William Shakespeare heeft een writers block. Hij wordt gedwongen om thuis te zitten, maar roept de hulp van het publiek in om een nieuw stuk te kunnen schrijven. En dat kan bij iedereen in de tuin! Dat is wat Wim zo aantrok in het toneelstuk.

Hij nam contact op met Victoria, benaderde zelf verschillende theaters, een regisseur, een zang- en een schermcoach en sindsdien is Nederland een primeur rijker. Wim staat op de mooiste plekken in ons land. In tuinen, parken en openluchttheaters.

De tekst gaat verder onder de foto:

Wim transformeert naar William Shakespeare. Foto: Omroep Gelderland

Nadat ik een kijkje heb mogen nemen in de kleedkamer en hem heb mogen helpen met de voorbereidingen, zit ik vol verwachting tussen een uitgelaten publiek. Ook zij zijn blij dat het weer kan. Wim schermt, zingt en schakelt tussen emoties alsof het niets is. Bovendien betrekt hij constant het publiek erbij. Shakespeare moet tenslotte een nieuwe kaskraker schrijven.

De pruik en snor van Wim zijn zo levensecht, dat ik daadwerkelijk het gevoel heb dat ik naar Shakespeare zit te kijken. Ik word heen en weer geslingerd van het jaar 1605 naar 2021. De menselijke problemen van toen en nu hebben zoveel raakvlakken, dat het voelt alsof de geschiedenis zich herhaalt. Dat is wat theater met je doet. Je wordt geraakt en krijgt stof tot nadenken. Dat was ik bijna vergeten. Gelukkig mag het weer!

'Bard in the Yard' gemist? Wim komt nog een keer naar onze provincie!

Zie ook: Linda gaat suppen met een hond: 'Een hele bijzondere ervaring'