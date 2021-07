Pieter pleit voor meer aandacht voor Molukkers in geschiedenisboeken

"In geschiedenisboeken staat het slechts in een paar zinnen beschreven. Ik vind het belangrijk dat hier verandering in komt, omdat Molukkers erkenning moeten krijgen en moeten worden gezien en gehoord. Daarnaast is het ook belangrijk dat Nederlanders hun eigen geschiedenis kennen. Met deze gastlessen probeer ik daar alvast een begin mee te maken", aldus Vaassenaar Pieter Siwabessy die inmiddels zijn eerste gastles heeft gegeven.

"Het geven van deze gastles was heel speciaal en bijzonder. De leerlingen waren heel erg betrokken, oprecht geïnteresseerd en stelden hele goede vragen. Dat geeft een gevoel van erkenning en dat is heel fijn."

Zwarte bladzijde uit de Nederlandse geschiedenis

Pieter geeft de gastles op uitnodiging van leraar basisonderwijs in groep zeven en mede-Vaassenaar Dmitri Hogenkamp. "Ik heb Pieter uitgenodigd, omdat ik het belangrijk vind dat het verborgen verleden van Molukkers ter sprake wordt gebracht, omdat het een zwarte bladzijde is uit de Nederlandse geschiedenis die onderbelicht is”, aldus de betrokken leraar die positief is over de reactie van zijn leerlingen. “Ik zie heel veel beleving en hun perspectief veranderen. Het opende hun ogen.”

Tegen het eind van de les vraagt Pieter aan de leerlingen wat ze hebben geleerd over Molukkers. Het blijkt dat bijna alle informatie hen nieuw is. "Ik wist geeneens dat er Molukkers bestaan", vertelt leerling Samaya Abdi. "Ik wist het ook niet", vult leerling Ela Baris aan. "Ik vind het wel heel bijzonder dat ik het nu weet, want ze hebben een hele slechte tijd gehad en dat vind ik best wel zielig."

Vertrouwen in verandering

Het is precies deze kennis die Pieter verder wil verspreiden en in geschiedenisboeken wil terugzien. Om dat voor elkaar te krijgen zijn er meerdere partijen die dit moeten ondersteunen. In de Nederlandse wet zijn kerndoelen vastgelegd waarin staat welke kennis leerlingen aan het eind van de basisschool en middelbare school moeten hebben. Het is aan uitgeverijen en scholen om te bepalen hoe ze deze kerndoelen invullen en hoeveel aandacht ze aan bepaalde thema’s besteden.

