Slag om Arnhem wordt ook dit jaar herdacht

In de Eusebiuskerk en de Berenkuil staan we stil bij de slachtoffers van de slag om Arnhem. Ook herdenken we samen de evacuatie van onze stad en de duizenden Arnhemse burgerslachtoffers die hiervoor huis en haard achter zich moesten laten. De avond begint met een herdenkingsbijeenkomst in de Eusebius. Vervolgens is de herdenkingsceremonie met kranslegging in de Berenkuil. Momenteel wordt er van uitgegaan dat publiek aanwezig kan zijn bij de ceremonie. Dit is echter afhankelijk van de geldende maatregelen op dat moment. Het is daarom ook nog niet bekend of de jaarlijkse March over the Bridge door kan gaan.

De Bridge to Liberation, screen experience

Oorlog maakt impact. In deze editie van de Bridge to Liberation -screen experience- ontmoet je verschillende generaties die hun verhalen over de impact van oorlog en leven in vrijheid in het nu met ons delen. Special effects, optredens van bekende artiesten en dansers maken er vanuit diverse locaties in Arnhem weer een verrassende experience van.

Bekijk hier de teaser.

Impact van oorlog op het scherm

Dionne Stax neemt de kijker mee in een avond vol ontmoetingen met mensen die de impact van oorlog met zich mee dragen en hun waarde van vrijheid delen. Dit jaar met bijdragen van DI-RECT, Ellen ten Damme, Ruben Hein, Pjotr, Dennis Kroon, Nazmiye Oral, Phion -Orkest van Gelderland en Overijssel- en Introdans. Samen geven zij kleur aan de emoties die gedeeld worden.

Thuis kijken

De kranslegging en Bridge to Liberation -screen experience- worden op vrijdagavond 17 september uitgezonden door Omroep Gelderland, via livestream op bridgetoliberation.nl en op de facebookpagina's van gemeente Arnhem en Bridge to Liberation. Daarnaast kun je op diverse locaties in de stad samen naar de uitzending te kijken, op deze locaties is ook een voor- en naprogramma. Er wordt hiervoor een divers publiek uitgenodigd. Ook is het mogelijk om je aan te melden voor kaarten, hierover volgt binnenkort meer informatie op de website en socialmediakanalen van de gemeente Arnhem.

Coronavirus

Vanwege de coronamaatregelen bestaat de mogelijkheid dat er op het laatste moment toch nog aanpassingen in het programma nodig zijn. Uiteraard wordt de gehele herdenkingsavond rekening gehouden met de maatregelen die op dat moment gelden.