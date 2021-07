Schadevergoeding voor verkoop ziek konijn

Een konijnenfokker uit Voorthuizen moet een schadevergoeding betalen aan een klant, omdat ze de vrouw een ziek konijntje heeft verkocht. Dat heeft de kantonrechter in Arnhem deze week bepaald. De vrouw kocht bijna een jaar geleden voor 50 euro een dwergkonijn bij de fokker. Het dier ging ruim een week later al dood. De gedupeerde krijgt onder meer het aankoopbedrag en de dierenartskosten vergoed.

De konijnenkoper spande in eerste instantie samen met elf andere gedupeerden een rechtszaak aan tegen de fokker. Omdat de zaken gesplitst behandeld moesten worden, zagen de andere gedupeerden af van een verdere procedure. Sommigen vreesden voor hoge proceskosten, voor anderen zou een rechtsgang te veel energie kosten.

Niesen

De klanten hadden allemaal ongeveer dezelfde ervaring als de aanklaagster met hun pas gekochte huisdier. Ze zouden de konijnen ondervoed of ziek hebben gekocht, waardoor de dieren binnen enkele weken na aanschaf al stierven.

Verschillende dierenartsen hadden volgens hen geconstateerd dat de diertjes parasieten bij zich droegen, last hadden van diarree of besmet waren met een dodelijk virus. Of de dwergkonijnen dit bij de fokker al hadden of pas hebben gekregen bij de nieuwe eigenaar, was niet meer te achterhalen.

Het konijntje van de aanklaagster leek al meteen na aankoop niet lekker in orde. Het diertje nieste veel en de eigenaresse trok daarover in eerste instantie aan de bel bij de fokker. Die opperde vervolgens dat ze een ander, nieuw dwergkonijntje kon komen ophalen, maar de vrouw was inmiddels met haar konijn naar de dierenarts gestapt. Medicijnen hielpen niet en een week later moest ze het dier laten inslapen.

Duizenden konijnen per jaar

De rechtbank oordeelt nu in het vonnis dat de konijnenfokker, als professional, had moeten weten dat het dier vermoedelijk al ziek was toen ze het verkocht. Bovendien draait de fokker op voor de - volgens de rechter terechte - dierenartskosten die de eigenaresse van het konijn heeft gemaakt. De rechtbank vindt namelijk dat een huisdier niet zomaar te vervangen is.

Een vergoeding voor psychisch geleden schade is afwezen. De aanklaagster is tevreden met de uitkomst van deze procedure. Ze hoopt dat anderen niet naar de rechter hoeven stappen voor soortgelijke zaken.

Uitzonderlijk geval

De fokker uit Voorthuizen geeft aan dat het hier ging om een uitzonderlijk geval. "Ik verkoop duizenden konijnen per jaar en misschien 1 procent van de klanten komt terug met klachten", zegt ze. Ze wijst bovendien op een brief van de Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, die ze in december 2020 nog kreeg. Daarin staat dat bij controles geen afwijkingen zijn geconstateerd.

Volgens de fokker was een gang naar de rechter helemaal niet nodig geweest. "We hadden het gewoon onderling kunnen oplossen. Ik heb haar een ander konijntje aangeboden en gezegd dat ik ermee naar de dierenarts wilde gaan. "

Ze vindt het verschrikkelijk dat ze nu wordt neergezet als slechte dierverzorger. "Ik hou van mijn beestjes en ik doe alles voor ze, als het moet."

Zie ook: 'Ziek en ondervoed', twaalf klanten starten rechtszaak tegen konijnenfokker