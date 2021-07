Minibiebs in Zutphen en omstreken op één site

Minibiebs schieten als paddenstoelen uit de grond. De kastjes aan de weg waar je gratis boeken kunt brengen, lenen, halen of ruilen, staan inmiddels op tientallen plekken in Zutphen en omgeving. Op een website zijn alle 180 locaties nu gebundeld.

Liefhebbers hebben hun favoriete locaties met elkaar gedeeld. Zo ontstond de adreslijst, vertelt initiatiefnemer Bastiaan Mokkink. “Ik vond dat deze roerige tijd toe was aan iets positiefs en begon een minibieb, later gevolgd door deze lijst met locaties. Door lezen kunnen mensen even tot zichzelf komen en kinderen halen hun corona-leesachterstand in.”

Duurzaam

Daarnaast vindt Mokkink het zonde dat overtollige boeken in de versnipperaar gaan, dus steekt hij daar persoonlijk een stokje voor. “Die haal ik op. Fietsvrijwilligers verspreiden ze vervolgens bij andere minibiebs. In feite doen wij wat supermarkten doen met voedselbanken.”

In coronatijd zag de Zutphenaar steeds meer minibiebs verschijnen. Het past volgens Mokkink ook in de trend om niet alles aan te schaffen, maar ook spullen te delen.

“Je kan het vergelijken met apps waarmee je de grasmaaier of de boormachine van onbekenden kan lenen”, stelt Mokkink. “Of een platform waar je een auto deelt met de buren. De minibieb speelt in op deze duurzaamheidstrend. Want waarom zou je een boek na een keer lezen niet doorgeven aan een ander?”

Sociale functie

De boekenkastjes hebben ook een sociale functie, ziet Mokkink. Soms is het onbedoeld een ontmoetingsplek in de wijk. “Je ziet in buurten dat mensen elkaar weer eens zien, of zelfs voor het eerst ontmoeten. Ook organiseren minibieb-eigenaren samen gezellige boekenlunches in de voortuin bij hun bieb.”