WK wielrennen komt niet naar Gelderland, hoe graag 'we' ook willen

"Bij het verder inzichtelijk maken van de plannen blijken de details en de eisen met betrekking tot de gewenste uitvoering, in verhouding tot de financiële haalbaarheid van het Super-WK in Nederland, te ver uit elkaar te liggen", melden de organisaties in een verklaring.

De afgelopen maanden is het met de internationale wielerunie UCI onderhandeld en in juli zou het definitieve bidboek ingeleverd worden. In september zou de UCI de winnaar dan bekend maken. ""We wisten dat onze plannen in goede aarde zouden vallen. Maar we wisten ook dat de lat hoog zou liggen", zegt Thorwald Veneberg, directeur van de KNWU. "De uitkomst van onze studies en gesprekken is dat er twijfel is bij alle betrokkenen over de financiële haalbaarheid van het WK." Daarom is de UCI voorlopig bedankt voor de geboden kans.

