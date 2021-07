Vertraging dreigt voor windmolens bij Beuningen door nieuwe uitspraak

Tegen de komst van windmolens in Beuningen is verzet. Foto: Omroep Gelderland

Het besluit over de komst van vijf windmolens naar Beuningen wordt waarschijnlijk uitgesteld. Eigenlijk zou er maandag een knoop over worden doorgehakt, maar het college van burgemeester en wethouders adviseert de gemeenteraad om het besluit uit te stellen.

Reden is een uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan in Delfzijl. Daar is meer milieuonderzoek nodig voordat de gemeente met de bouw van zestien nieuwe windmolens mag beginnen.

In dat milieuonderzoek wordt bepaald welke normen moeten gelden voor windmolenparken. Het gaat om vaste normen voor bijvoorbeeld de hoeveelheid bromtonen en slagschaduw van de windmolens, schrijft de NOS.

Forse vertraging dreigt

Het gevolg van de uitspraak van de Raad van State is dat besluiten over de aanleg van nieuwe parken in Nederland moeten wachten tot er een zogeheten milieubeoordeling op tafel ligt. Voor de parken die al in aanbouw zijn, komt de toestemming nu niet ineens te vervallen, aldus de bestuursrechter.

De aanleg en uitbreiding van windparken dreigt daardoor forse vertraging op te lopen. Het kabinet moet eerst met nieuwe normen voor bijvoorbeeld geluidsoverlast komen, voordat er nieuwe parken mogen worden aangelegd of bestaande parken mogen worden uitgebreid.

Het college van burgemeester en wethouders wil nu eerst de consequenties van deze uitspraak volledig en goed in beeld te brengen, voor er een beslissing wordt genomen over het windpark. De windmolens moeten komen bij knooppunt Ewijk, waar de A50 en de A73 samenkomen.

