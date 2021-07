Taede is altijd op zoek naar ufo's: 'Het taboe verdwijnt'

Bij ufo's denken veel mensen aan marsmannetjes, neergestorte ruimteschepen en complottheorieën. Ook in de serieuze wetenschap lag daar een taboe op. "Je houdt je toch niet met ufo's bezig, dat is het einde van je carrière." Dat zag ook Taede Smedes. Hij is godsdienstfilosoof, theoloog en schrijver, maar ook adviseur van ufomeldpunt.nl.

"Je ziet dat het nu langzaam verdwijnt, met dat Amerikaanse rapport verdwijnt dat taboe." Dat Amerikaanse rapport is een verzameling meldingen van het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie. Dat publiceerde onlangs een overzicht van 144 waarnemingen, waarvan maar één verklaard kon worden.

Ufomeldpunt houdt in Nederland de waarnemingen bij. In Gelderland valt het aantal meldingen volgens Smedes nog tegen. "Gelderland is de grootste provincie van Nederland, en dan heeft het weinig meldingen. Niet elk gebied is even dicht bevolkt natuurlijk, maar op de Veluwe is het erg donker. Dan zou het mooi zijn als je daar meer meldingen zou zien."

Tips voor beginners

Voor de beginnende ufo-spotter heeft Taede wel wat tips. "Als je iets ziet bewegen in de lucht wat je vreemd voorkomt, leg dan vast waar je precies staat, de exacte tijd zodat we kunnen uitzoeken of het niet toevallig een vliegtuig was en waar in de lucht je het ziet. En natuurlijk zijn omschrijving van hoe het eruit ziet belangrijk en eventueel een beschrijving van snelheid of route. Zorg dus voor een goede documentatie waar anderen verder op kunnen bouwen."

Als tweede is het belangrijk volgens Taede om te onderzoeken wat het niet is. "Afstrepen dus. Je kan daarvoor de checklist gebruiken op onze website. Was het een weerballon, een drone of een wensballon? Of een satelliettreintje van Elon Musk? Er vliegt zoveel in de lucht tegenwoordig. "

Pas als je alles op de checklist hebt onderzocht en je misschien iemand gevonden hebt die hetzelfde heeft gezien als jij wordt het interessant om het ufomeldpunt te bellen. "En dan zijn wij vooral geïnteresseerd in meldingen waarbij mensen een diep gevoel hebben. Dat kan een warm gevoel zijn over iets wat je lang niet hebt gezien, of een spannend gevoel over iets dat je niet kent. Dat soort meldingen vinden wij het belangrijkst."