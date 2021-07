Toch nog een klein Vierdaagsefeestje in Nijmegen

Er gloort licht aan de horizon voor een soort 'light' versie van de Vierdaagsefeesten in Nijmegen. Eerder dit jaar werd duidelijk dat er net als vorig jaar een streep ging door de Vierdaagse door corona. In april volgde hetzelfde nieuws voor de Vierdaagsefeesten. Maar met alle versoepelingen die er zijn, wordt het toch een beetje feest in de Waalstad.

Van zaterdag 17 tot en met vrijdag 23 juli wil de organisatie het 'Vierdaagsefeestengevoel' delen. Om te beginnen wordt dit gedaan met een speciaal Vierdaagsenfeestenbiertje dat op de Nijmeegse terrassen is te krijgen. Verdeeld over de stad zijn er uiteindelijk toch ook meerdere podia met optredens. In sommige gevallen ook op binnenlocaties.

Optredens en abseilen

In de Stevenskerk zijn live concerten en treden ook schrijvers op. Er is abseilen van de Stevenstoren mogelijk als onderdeel van het Valkhof Festival. Een ander onderdeel van dit festival is een openluchttheater programma in het Goffertpark. Ook zijn er optredens in Doornroosje en Extrapool. Het Otis Park cultuurprogramma wordt normaal gesproken in het Kronenburgerpark gehouden tijdens de Vierdaagsefeesten. Nu hebben ze een programma in cultuurcentrum Brebl.

Dansmarathon en escaperoom

De culturele broedplaats Hubert heeft een speciaal Vierdaagsefeestenprogramma op het eigen terras. Stadsoase De Achtertuin op het Vasim terrein heeft ook een programma op het terras, onder meer met een zevendaagse dansmarathon. Verder heeft de bibliotheek een jongerenprogramma op Roze Woensdag en dagelijks een escaperoom voor families.

De organisatie geeft aan dat voor de terrassen op de meeste plekken niet hoeft te worden gereserveerd, maar de anderhalve meter afstand wordt wel nageleefd. Er zal dan ook niet onbeperkt plek zijn voor iedereen.