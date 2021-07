Kinderen aan de beurt voor coronaprik: 'Als puntje bij paaltje komt, beslissen ze zelf'

Kinderarts Károly Illy van het Rivierenland Ziekenhuis in Tiel hoopt van wel. Hij adviseert ouders het gesprek met hun kinderen erover aan te gaan. “Dat doe je bij wijze van spreken aan de keukentafel. Daar bespreek je de voor- en nadelen van het vaccineren. Wat ons betreft zijn de voordelen veel groter”, aldus het OMT-lid.

Een van de voordelen is dat kinderen zelf minder ziek zullen worden als ze alsnog het coronavirus krijgen. “De bijwerkingen van het vaccin zijn veel zeldzamer dan de infectie die kan optreden bij een besmetting”, zegt Illy. “We weten hoe veilig het vaccin is, al is het maar omdat miljoenen kinderen over de wereld al zijn gevaccineerd. In Amerika, Canada, Frankrijk en Italië bijvoorbeeld.”

Bovendien zorgt het prikken van kinderen ervoor dat de vaccinatiegraad in het hele land omhoog gaat. “Daardoor kunnen we het virus veel beter onder de duim houden. En hebben we minder kans om na de zomer weer in de problemen te komen, met halve lockdowns, de sluiting van scholen en kinderen die in quarantaine moeten.”

Kinderen moeten leren om hun eigen beslissingen te nemen

Kinderen vanaf 16 jaar worden gezien als volledig wilsbekwaam, dus die mogen zelf kiezen of ze een prik willen. Voor de groep van 12 tot 15 jaar is het volgens de kinderarts de bedoeling dat ze overleggen met hun ouders. “Als het puntje bij paaltje komt, beslist het kind zelf. Er wordt geen prik gezet in een kind dat niet gevaccineerd wil worden. Als het kind wel wil, en dat goed kan beargumenteren, dan gebeurt het ook. Ook als de ouders het niet willen.”

Twijfel

Sara (14) vindt het goed dat kinderen boven de 12 zelf mogen kiezen of ze een prik willen. “Het is hun toekomst en kinderen moeten leren om hun eigen beslissingen te nemen”, vertelt ze in jongerencentrum UniqZ in Zetten. “Maar je ouders moeten er ook oké mee zijn”, vindt de 13-jarige Dara.

Dylan en Anouk in het jongerencentrum in Zetten. Foto: Omroep Gelderland

Sara en Dara denken dat ze binnenkort een afspraak gaan maken voor een prik, ook al 'gaan er veel geruchten rond dat het slecht voor je is'. “Ik ben heel bang voor prikken. Maar als je moet kiezen tussen een prikje of je eigen gezondheid en dat van anderen, dan is dat laatste natuurlijk veel belangrijker”, zegt Sara.

Dylan (13) en Anouk (15) twijfelen nog. “Je hoort veel dingen dat het niet goed voor je is. Maar voor de familie om me heen wil ik het wel doen. Dus het is een beetje dubbel”, zegt Anouk. “Ik heb het er al met mijn ouders overgehad, die leggen de keuze helemaal bij mij. Ik ben er zeker nog niet uit.”

