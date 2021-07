Arnhemmer Robin Pröpper maakt gevoelige overstap van Heracles naar FC Twente

Een gevoelige overstap van de Arnhemse voetballer Robin Pröpper: de verdediger gaat van Heracles in Almelo naar buurman FC Twente in Enschede. Er is al sinds jaar en dag een flinke rivaliteit tussen de twee eredivisieclubs en het ligt doorgaans erg gevoelig als een speler van de ene naar de andere club gaat.

De geboren Arnhemmer speelde vijf jaar voor Heracles. Daarvoor kwam hij vier jaar uit voor De Graafschap. Pröpper speelde in de jeugd ook nog voor Vitesse. De 27-jarige verdediger verlengde zijn aflopende contract niet in Almelo en was dus transfervrij. Hij gaf aan toe te zijn aan iets nieuws. Dat dit nu FC Twente is geworden wordt hem door de supporters van zijn oude club, op zijn zachtst gezegd, niet in dank afgenomen. Dat blijkt wel uit reacties op social media en fansites.

Voetballen tegen broer Davy

Robin Pröpper heeft voor drie jaar getekend bij FC Twente. Hij gaat zijn broer Davy Pröpper ook weer tegenkomen in de eredivisie. De middenvelder - die in het verleden zes jaar voor Vitesse speelde - tekende onlangs voor een terugkeer bij PSV. Hij speelde eerder al twee seizoenen in Eindhoven. De laatste vier jaar kwam hij uit voor Brighton & Hove Albion in de Engelse Premier League.

Zie ook: Pröpper keert na vier jaar terug bij PSV