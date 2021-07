'NVWA doet nog te weinig met camerabeelden in slachthuizen'

De NVWA kan nooit alles controleren in slachthuizen, zo weet onderzoeker Dierenwelzijn Marien Gerritzen van de Wageningen Universiteit. Misstanden zoals in de slachterij van Gosschalk in Epe kunnen overal voorkomen, zegt hij. Maar de onderzoeker denkt wel dat er meer winst te behalen valt in het uitlezen van camera's in de stallen.

Deze week werd duidelijk dat medewerkers van slachthuis Gosschalk de varkens schoppen en slaan en dat ze de dieren ook stroomstoten geven. Dat was te zien op foto- en videobeelden. En dat terwijl er in een slachthuis altijd iemand van de NVWA aanwezig is om de boel te controleren en er camera's hangen. Hoe kan het dan alsnog misgaan? We vroegen het aan Marien Gerritzen.

"Het is een normale gang van zaken dat er op grotere slachterijen dagelijks toezicht is van de NVWA. Er is één arts op locatie en diegene kijkt onder andere mee bij het uitladen en bij het verdoven van de dieren. Ook heeft die arts de rol om te kijken naar de voedselveiligheidsaspecten. Die persoon heeft dus een scala aan taken op een dag. En zo'n persoon kan zichzelf niet opdelen, dus bij de meeste situaties is er geen permanent toezicht", vertelt de onderzoeker van de Wageningen Universiteit.

"De NVWA houdt dus veel toezicht, maar er is ruimte voor hiaten. Maar het zijn uiteindelijk wel de mensen van de slachterij die op een verkeerde manier met de dieren omgaan."

'Winst behalen in cameratoezicht'

Maar er hangen toch ook camera's in de stallen? "Die hangen er, maar de camerabeelden worden niet allemaal beoordeeld. Dat is een capaciteitskwestie. Als je alles moet gaan screenen dan is dat lastig. Als er zorgen of verdenkingen zijn, kan de NVWA de beelden wel opvragen. Maar het is ook te makkelijk om te denken: hang overal camera's op en dan komt het wel goed. Je moet ook wat met die beelden doen. Ik denk dat daar nog wel winst te behalen is. Ze zouden nog kunnen kijken naar hoe vaak de beelden worden beoordeeld en waarop de beelden worden beoordeeld. Want ook de interpretatie telt mee."

Extra maatregelen

De NVWA laat weten dat bij Gosschalk nu een extra arts aanwezig is voor een extra paar ogen. "Want op vijf hectare kun je niet overal tegelijk zijn. Ook gaan we de camerabeelden vaker uitlezen. Dat hebben we nu in werking gesteld nadat wij de beelden hebben gezien."

Maar moet dat niet gebeuren op meerdere slachthuizen? Marien Gerritzen weet niet of het op grotere schaal misgaat. "Ik heb daar geen data over. Maar het kan zich bij elke slachterij voordoen, natuurlijk. Maar het is niet zo dat er overal misstanden zijn."

De NVWA zegt dat ze niet op alle slachthuizen extra maatregelen gaan nemen. "Nee, we moeten niet alle slachterijen over één kam scheren", zegt de woordvoerder.

