De vraag naar kwaliteitsvlees groeit na slachterijfilmpjes

Kwaliteitsslager Bert de Kievid uit Nunspeet zucht diep als hij wordt gebeld door de verslaggever. Of de slachterijfilmpjes onderwerp van gesprek zijn in zijn winkel? "Het doet de sector geen goed", zegt hij. "Ik ben bang dat door deze filmpjes, en de afschuw erover, meer mensen stoppen met het eten van vlees. Je wilt toch niet geassocieerd worden met dit soort praktijken."

Het blijkt dat de slachterijfilmpjes regelmatig onderwerp van gesprek zijn in zijn slagerij. "Klanten vragen waar ons vlees vandaan komt en hoe het wordt geslacht. Er is een duidelijke afkeer bij de klanten in ons dorp van dit dieronvriendelijk gedrag."

Klanten geruststellen

Gelukkig kan de slager precies vertellen waar zijn vlees vandaan komt. "Iedere drie maanden ga ik naar mijn vaste boer in Wekerom. Dan kies ik zelf uit welke koeien ik wil hebben. En als ze volgroeid zijn gaan ze naar een kleinschalige slachterij waar ze goed werk leveren. Ik controleer het vlees met het oormerk: daar kan niets tussen zitten. Zo kan ik de klanten makkelijk geruststellen."

Niet alle slagers zijn zo open over de herkomst van het vlees dat ze verkopen. Een slagerij in Epe, het dorp waar toevallig ook de slachterij staat waar de dieractiegroep de filmpjes heeft gemaakt, "wil het er niet over hebben".

'Ik hoor er niemand over'

Een kwaliteitsslager in de grotere plaats Arnhem merkt niet dat zijn klanten worstelen met het dilemma van het eten van vlees dat is verwerkt in dieronvriendelijke slachterijen. "Ik hoor er in ieder geval niemand over in de winkel. Maar het kan natuurlijk zijn dat mensen zich er niet zo makkelijk over uiten. Ik weet wel dat ik het steeds drukker krijg in de winkel."

Kleinschalige slager Bert de Kievid in Nunspeet snapt dat wel: "In onze kleine gemeenschap is iedereen meer betrokken bij elkaar. Je spreekt elkaar eerder over dit soort zaken. En vergeet niet dat mensen het iets duurdere kwaliteitsvlees hier over het algemeen wel kunnen betalen. Dat is in de grote stad wel anders. Daar letten mensen meer op de prijs."

"Het is jammer dat slachterijen zich laten opjutten door grote afnemers zoals de supermarkten", concludeert De Kievid. "Door de voortdurende vraag naar lagere prijzen ontstaat dit soort wantoestanden. Terwijl goed vlees zo lekker kan zijn."

