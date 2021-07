Veel minder evenementen deze zomer: vrijwilligers willen geen politieagentje spelen

Matrixx at the Park werd voor het laatst in 2019 gehouden. Foto: ANP

Zo moet er nog steeds anderhalve meter afstand gehouden worden, als het geen besloten evenement betreft. Zet je wel hekken om je terrein heen en vraag je een toegangsbewijs, dan mag je vanaf vandaag weer met 10.000 mensen op een festival te staan. Er zitten wel wat voorwaarden aan het bezoek: bezoekers moeten volledig gevaccineerd zijn of een negatieve coronatest meenemen. Dan mogen ze ongestoord, zonder 1,5 meter afstand en een mondkapje een feestje vieren.

Voorwaarden testen voor toegang te lastig

Een feest met anderhalve meter afstand is vaak te veel moeite voor vooral de kleine organisatoren die hun vrijwilligers geen 'politieagentje' willen laten spelen, zien Gelderse gemeenten.

"Veel evenementen zijn kleinschalig, worden door stichtingen of verenigingen georganiseerd en werken met vrijwilligers. Bij een groot aantal evenementen is het ook niet haalbaar om te voldoen aan de afstandsmaatregel. Deze evenementen kunnen dan alleen doorgang vinden door middel van testen voor toegang. De voorwaarden die hieraan kleven, blijken vaak lastig in te regelen voor de betrokken organisaties", antwoordt onder meer de gemeente Brummen op vragen van Omroep Gelderland.

Ook de financiële kosten, mocht het evenement toch niet doorgaan, is een hobbel, zien gemeenten.

Nauwelijks afgewezen aanvragen

Officieel zijn er nauwelijks vergunningen afgewezen door de gemeenten, laten zij weten. Vaak wordt er in het voortraject al overlegd tussen de organisatie en de gemeenten. Als dan duidelijk wordt dat de coronaregels niet gehandhaafd kunnen worden, trekt de organisatie de aanvraag vaak zelf in.

Eén evenement is wel officieel afgewezen: festival Matrixx at the Park in Nijmegen. "We hebben daarvoor onvoldoende politiecapaciteit. Normaal gesproken vindt dit evenement plaats tijdens de Vierdaagse. Die is officieel afgelast, dus werd de politiecapaciteit in die week daar op aangepast", licht een woordvoerder toe.

Kleinschaliger

Daarnaast wijst de gemeente op risico op (geluids)overlast ('normaal zijn er tijdens de Vierdaagse speciale ontheffingen: dan mag er meer dan anders. Maar die zijn er nu niet') en op precedentwerking. Als er dan één onderdeel van de Vierdaagse toch door mag gaan, wil een ander misschien ook.

Wat er wel doorgaat, wordt vaak kleinschaliger georganiseerd dan normaal. Daarnaast ziet de gemeente Barneveld één soort evenement dat wel met graagte weer wordt opgepakt: straatbarbecues.

Later vandaag meer over evenementen in Gelderland: over het Toldieks feest, waar het hele dorp met vaccinatie- of testbewijs welkom is, en over de kermis in Zevenaar, waar ze dat niet zien zitten.

