Roué Verveer live op het podium bij Pathé Ede met theatershow ‘Omdat Het Niet Anders Kan’

Comedian Roué Verveer bezoekt Pathé Ede met zijn theatershow ‘Omdat Het Niet Anders Kan’. Verveer geeft op woensdagavond 21 juli twee voorstellingen live op het podium in de grootste zaal van Pathé Ede. Maak je klaar voor een stortvloed aan scherpe grappen! De ticketverkoop is vandaag gestart.

De theatertour ‘Zo Goed Als Nieuw’ van Roué werd in maart 2020 stopgezet vanwege de coronacrisis. Maar hij heeft in de tussentijd natuurlijk niet stilgezeten. Roué komt in deze bijzondere tijd met een speciaal comedyprogramma getiteld ‘Omdat het niet anders kan’ naar de theaters. In deze show geeft Roué op originele wijze een eigen kijk op de wereld. Een wereld die er in de afgelopen maanden heel anders uit is komen te zien. De show is een stand-up comedy special van 60 minuten waarin hij alles vertelt over de perikelen van afgelopen maanden, want natuurlijk weet hij zelfs hier een hilarische draai aan te geven. En uiteraard, je raadt het al... je krijgt ook hier weer buikpijn van het lachen!

Roué Verveer behoort tot de top van de Nederlandse cabaretwereld en wordt geprezen om zijn zelfspot, briljante improvisaties en energieke spel. Met zijn vrolijke energie en zelfspot speelt Roué elke zaal plat. Niet voor niets hoort hij al jaren bij de grote jongens in cabaretland. Kom hem zien en ga gegarandeerd met een goed gevoel naar huis.

Woensdag avond 21 juli geeft Roué Verveer twee maal zijn show ‘Omdat Het Niet Anders kan’ live on stage op het podium van de grote zaal in Pathé Ede. De eerste show is om 19:00 uur en de tweede show om 21:00 uur. Tickets kosten €22.50 en zijn te verkrijgen via www.pathe.nl/roueverveer.

Veilig bioscoopbezoek

Uiteraard gelden bij Pathé de coronamaatregelen en wordt er 1,5 meter afstand gehouden, zowel in de zaal als in bijhorende foyers en alleen online ticketverkoop vooraf. Voorafgaand aan de voorstelling is geen test nodig. De lucht in de zalen wordt niet gerecirculeerd en wordt elke tien minuten volledig ververst. Ook kunnen bezoekers hun vertrouwde snacks (popcorn!) en drinken weer nuttigen bij de eet- en drinkgelegenheden. Zo geniet iedereen op een veilige en plezierige manier van het theaterbezoek. Kijk hier voor alle coronamaatregelen bij Pathé.