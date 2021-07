Sanny Brunekreeft lijsttrekker ChristenUnie Veenendaal

De algemene ledenvergadering van de ChristenUnie Veenendaal heeft Sanny Brunekreeft (47) gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Engbert Stroobosscher (52) is door de fractie en met instemming van het bestuur gekozen als kandidaat-wethouder en zal door het bestuur worden voorgedragen voor plek 2 van de kandidatenlijst. Engbert Stroobosscher is momenteel ook wethouder in Veenendaal.

“Met Sanny krijgen we een betrokken en ervaren raadslid als lijsttrekker. Zij heeft in de afgelopen jaren ons christelijk-sociale geluid laten horen. In het najaar zal de algemene leden vergadering de volledige lijst met kandidaat-raadsleden vaststellen. We willen naast ervaren raadsleden ook ruimte bieden aan nieuwe kandidaten om ervaring op te doen met het werk als gemeenteraadslid,” aldus Gijsbert Juffer, afdelingsvoorzitter van de ChristenUnie Veenendaal.

De kersverse lijsttrekker heeft samen met haar man 3 kinderen en is in het dagelijks leven HR-manager bij Alfa Accountants. “Ik geloof dat we als ChristenUnie een hoopvol verhaal hebben voor Veenendaal. Een realistisch verhaal, vanuit de menselijke maat en met aandacht voor de menselijke draagkracht. Een boodschap die geënt is op de Bijbelse waarden zoals naastenliefde en rentmeesterschap', aldus Sanny Brunekreeft. Het huidige raadslid is trots op haar gemeente: “Veenendaal is een stad waar veel diversiteit is. Het prettige van het dorpse wordt gecombineerd met de reuring van de stad. Mensen kijken naar elkaar om. Het vrijwilligerswerk bloeit en er is voldoende ambitie in Veenendaal. In mijn werk als raadslid, maar vooral ook als inwoner van Veenendaal, ontmoet ik graag de ander. Ieder mens heeft zijn of haar eigen, unieke verhaal; een eigen kijk op Veenendaal. Die ontmoetingen motiveren mij iedere keer weer om aandacht te hebben voor wat echt telt. Dat kan ik niet alleen. Dat doen we vanuit de gemeenteraad samen.”

Wethouderskandidaat

"Sinds 2016 is Engbert Stroobosscher wethouder namens de ChristenUnie en heeft als een kundig en betrokken bestuurder zich al die jaren volop ingezet voor Veenendaal. Ook voor de nieuwe bestuursperiode is hij beschikbaar als wethouder", zo vermeld de website van de ChristenUnie. “Met Sanny krijgen we een enthousiaste, verbindende en gedreven lijsttrekker.

In de afgelopen periode hebben wij samen bij mogen dragen aan de ontwikkeling van Veenendaal. Graag stel ik mij beschikbaar om hier, samen met Sanny en de overige kandidaten, een vervolg aan te geven na de verkiezingen in maart 2022", aldus Engbert Stroobosscher.