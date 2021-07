Wageningse LHBTQI+'ers willen Hongaarse stedenband behouden

Zowel de gemeente Wageningen als de Wageningse voorzitter van LHBTQI+ belangen- en gezelligheidsvereniging SHOUT wil de stedenband behouden met het Hongaarse Gödöllő. Aanleiding om die band in twijfel te trekken, is de harde taal die de Hongaarse president Viktor Orbán uit tegen de LHBTQI+ gemeenschap. Wageningen is de enige Gelderse gemeente met een Hongaarse stedenband.

De Hongaarse regering heeft onlangs een nieuwe wet aangenomen die het verbiedt om homoseksualiteit en geslachtsverandering te vertonen en promoten aan minderjarigen. Daarbij linken ze ook homoseksualiteit aan pedofilie. De Hongaarse ambassadeur András Kocsis lichtte de wetsverandering per brief toe nadat er in veel Europese landen grote ophef over was ontstaan.

'Sprake van regelrechte discriminatie'

Het Wageningse college van B en W beantwoordde de brief van de ambassadeur en haalde fel uit: "Wij verwerpen de Hongaarse wetgeving tegen het geven van voorlichting over geslachtsverandering, homoseksualiteit en de LHBTQI+ gemeenschap ten zeerste. Naar onze mening is hier sprake van regelrechte discriminatie van de LHBTQI+ gemeenschap. Daarnaast vinden wij de relatie die zowel u als uw regering aanbrengt tussen pedofilie en homoseksualiteit zeer misplaatst. Het gaat hierbij om twee totaal verschillende begrippen die absoluut geen enkele relatie met elkaar hebben en waarbij ook alle schijn vermeden moet worden dat ze dat wel zijn."

De brief vervolgt: "Wageningen is een internationale, tolerante stad waar iedereen welkom is en ieder zichzelf kan en mag zijn. We vinden het schokkend en verwerpelijk dat kinderen via wetgeving informatie wordt onthouden in welke vorm dan ook om hun (seksuele) identiteit te ontdekken. Wij staan voor een open samenleving waarin iedereen, ook kinderen, mogen ontdekken en leren wie ze zijn, en dat zij daarvoor toegang mogen hebben tot informatie, films, boeken etc. die daar een rol in kunnen spelen. Wageningen draagt deze mening, deze waarden en normen met trots uit. We zijn niet voor niets ook Stad der Bevrijding, een stad waar vrede, vrijheid en veiligheid belangrijke thema’s zijn en waar wij waar mogelijk discriminatie op basis van religie, afkomst, seksuele geaardheid en identiteit op elke mogelijke wijze tegengaan."

Stedenband behouden

Ondanks alles wil Wageningen de stedenband met Gödöllő niet verbreken. Burgemeester Floor Vermeulen: "Daar is nu geen enkele aanleiding toe. In de stedenbandrelatie staat de uitwisseling tussen groepen en organisaties centraal. En al meer dan 25 jaar werken we daar samen met de betrokken Stichtingen en gemeente Gödöllő aan. De brief van het college is een reactie op de brief van de ambassadeur!”

'Koren op de molen van Orbán'

Ook de voorzitter van SHOUT Wageningen Kees van Asselt ziet geen reden om de stedenband te verbreken. "Zou je dat wel doen dan is dat koren op de molen voor president Orbán. Daar help je de mensen van onze gemeenschap echt niet mee. Je moet juist activistisch wat ondernemen. We moeten laten weten dat we er voor hen zijn door met hen te praten en advies te geven."

Op persoonlijke titel

Van Asselt wil benadrukken dat hij op persoonlijke titel spreekt. Want hij kan zich heel goed voorstellen dat sommige van zijn 150 leden wel voorstander zijn om de stedenband te verbreken.