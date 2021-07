Angstige momenten voor piloot die wereldrecordpoging doet

Travis begon eind mei bewust vanaf Teuge Airport. Daar is namelijk Hangar One gevestigd, dat onderdelen voor zijn vliegtuig heeft geleverd. Maurice van Maasakker is een van de medewerkers van het bedrijf en weet dat Travis inmiddels bijna aan het einde van zijn recordpoging zit. "Het ziet er naar uit dat hij het gaat halen. Over het algemeen heeft hij goed weer en weinig vertraging."

Travus is nu in New York, waar het wel te slecht weer is om door te vliegen naar Canada. Daarna vliegt hij nog via Groenland, IJsland en Noord-Engeland naar Marokko. Daarna komt hij op 7 juli terug op Teuge.

'Enge situatie bij Rocky Mountains'

Maar onderweg gaat niet alles goed voor de Brit, zo weet Van Maasakker. "Bij de Rocky Mountains was er echt een enge situatie. Hij vloog daar 's nachts op 4,5 kilometer hoogte. Maar er zat een enorme snel dalende luchtstroom achter een berg en daar werd hij in meegenomen."

Gevolg was dat het toestel van Travis in 5 seconden 600 meter naar beneden ging. "Hij vloog in het donker en zag de grond dichterbij komen. Gelukkig heeft hij zich eruit kunnen werken, maar het was gelijk de laatste keer dat hij in de nacht vloog", gaat Van Maasakker verder.

Verkeerde brandstof

Daarnaast had Travis bijna de verkeerde brandstof in zijn vliegtuig zitten. "Maar gelukkig zag hij dat vrij vlot. Nadat het uit de tank werd gehaald kon hij verder vliegen." En als hij de komende dagen blijft vliegen, is hij volgende week dus weer terug in Nederland. "Daar staan wij dan met zijn allen klaar om hem op te vangen."

