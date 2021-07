Man vast voor beschieting pand Ratelband

Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een 40-jarige Arnhemmer. Hij is aangehouden op verdenking van de beschieting van de woning aan de Hulkensteinseweg in Arnhem, anderhalve week geleden. De man is zaterdagavond aangehouden. Hij zit vast en is ondertussen voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Beschieting

De woning werd op zondag 20 juni in de avonduren beschoten. In een raam was toen een gat te zien. Later bleek er ook een gat te zitten in het pand van de buren.

