20 jaar huisartsenspoedzorg in de Gelderse Vallei

Rond de eeuwwisseling ontstonden in Nederland huisartsenposten. Ze vormden het antwoord op de vele knelpunten in de kleinschalige waarneemgroepen. Zo ook de huisartsenpost in Ede. Huisartsenpost Gelderse Vallei bestaat op 1 juli precies 20 jaar.

‘De diensten werden steeds drukker, dus we waren benieuwd wat het opzetten van een huisartsenpost voor ons kon betekenen’, vertelt Ronald Hendrikse, voormalig medisch directeur van Huisartsen Gelderse Vallei en nog steeds huisarts in Ede. In vrij korte tijd hebben de huisartsen veel neergezet. ‘Maar hoeveel werk we zouden krijgen wisten we nog niet. Daarom hebben we bij alle huisartsen 2 weken lang het aantal telefoontjes per dienst geteld. Zo wisten we ongeveer waar we vanuit moesten gaan als de huisartsenpost open ging.’

De start

Op 1 juli 2001 was het zo ver: Huisartsenpost Gelderse Vallei ging open. Hendrikse: ‘We gingen los. Binnen de kortste keren kregen we veel meer telefoontjes dan verwacht, dus moesten we al snel de diensten uitbreiden.’ Het werd steeds professioneler. ‘De eerste jaren waren we heel erg aan het pionieren’, vult Astrid Bos aan, manager Huisartsenpost Gelderse Vallei. ‘Er was toen ook nog geen opleiding, die kwam pas jaren daarna. Zo kwam ook het kwaliteitsdenken op gang en wilden we als post gecertificeerd zijn. Voldoen aan bepaalde eisen en voorwaarden. En die ontwikkeling heeft er onder andere voor gezorgd dat we steeds professioneler werden.’ Arjan van Andel, bestuurslid Coöperatie Huisartsen Gelderse Vallei en huisarts in Renkum: ‘Daarna is het gigantisch veranderd. Veel professioneler, veel groter, meer spreekkamers, meer artsen tegelijk. Het is mooi om te zien hoe we nu met triagisten, verpleegkundig specialisten en chauffeurs werken.’

De (maatschappelijke) veranderingen

‘In het begin vonden de patiënten het heel bezwaarlijk dat ze helemaal naar Ede moesten rijden om gezien te worden door de huisarts. Als huisarts hadden we overigens hetzelfde gevoel. Maar inmiddels is het volstrekt normaal geworden. De huisartsenpost is prima vindbaar en een echt begrip geworden in de regio. Die bekendheid is ten positieve gekeerd, en de ervaringen ook’, aldus Van Andel.

Marije Hilhorst, directeur zorg bij Huisartsen Gelderse Vallei: ‘De spoedzorg wordt nu centraal geregeld en is in ontwikkeling. Tijdens de coronacrisis is in toenemende mate beeldbellen ingezet om zorg te kunnen bieden. En momenteel onderzoeken we of een digitaal spreekuur past bij onze huisartsenpost en regio. De maatschappij is in de loop van de jaren veranderd en mensen willen soms ook buiten kantoortijden een beroep doen op een zorgprofessional. We hebben echter maar een beperkte capaciteit en hebben ook kwaliteitsnormen die we willen hanteren. Derhalve is de huisartsenpost echt alleen voor spoedzorg. Triagisten zijn opgeleid om goed te kunnen bepalen of iets kan wachten of niet’.

Samenwerken in de regio

Sinds de start van de huisartsenpost in 2001 is de post veel meer én anders gaan samenwerken met andere partijen. ‘Het is een mooie ontwikkeling’, vindt Astrid Bos. ‘In het begin gingen we ‘gewoon’ een samenwerking aan. Maar deze samenwerking is inmiddels steeds meer verstevigd geraakt. Zo werken we in toenemende mate met andere zorgverleners samen, denk aan de SEH, thuiszorg en GGZ. Er ligt nu wel echt een fundament.’ Hilhorst vult aan: ‘Dit alles om de patiëntroutes te optimaliseren. Anders kunnen we de zorgvraag straks niet aan. We willen de juiste zorgprofessional op de juiste plek, ook op de acute zorg.’

Trots op onze mensen

Bos: ‘We begonnen met 20 doktersassistenten en verpleegkundig specialisten, maar dat team is inmiddels verdrievoudigd. Waaronder ook medisch studenten die als triagist bij ons werken.’ ‘We zijn heel trots op onze groep triagisten, doktersassistenten, verpleegkundigen, (kader)huisartsen en waarnemers die zich al jaren verbonden hebben met de huisartsenpost’, vertelt Hilhorst. ‘Er komt steeds meer werk op de huisarts af. We zijn blij met de poortwachtersfunctie in Nederland, en het werkt ook goed. Maar het kan soms echt piepen en kraken in de zorg en dan helpt het om een solide team te hebben.’