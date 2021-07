Hoe boerenslimheid bloemenhandel op de kaart zet

Vrijdagochtend, 9.00 uur. Vader en zoon Berendsen rijden letterlijk karrenvrachten bloemen en planten hun vrachtwagen in. De Aalsmeerse Bloemenhal uit Dieren heeft zijn slag geslagen op de veiling in Ede. Verwarrend? Vandaag de dag misschien, maar volkomen logisch en slim volgens Opa Henk Berendsen.

Want hij was het die in de jaren 60 de naam bedacht. En niet alleen omdat Aalsmeer van oudsher als eerste wordt geassocieerd met bloemen. Nee, boerenslimheid was het die de naam opleverde. Henk Berendsen wilde bovenaan in het telefoonboek staan, makkelijk en snel vindbaar voor iedereen die een bloemetje wilde kopen.

Drie generaties

De liefde voor bloemen en planten zit inmiddels al drie generaties in de familie. Erik Berendsen verbouwt net voor de eeuwwisseling de zaak tot de winkel en het tuincentrum dat het vandaag de dag is. En nu staat de derde generatie Berendsen klaar om de boel over te nemen.

“Mijn vader en moeder hebben nooit gekke dingen gedaan, ik ook niet”, zo vertelt Erik Berendsen, “en dat zorgt ervoor dat Tom het nu makkelijk kan overnemen zonder dat de bank er aan te pas hoeft te komen. En dat hij het overneemt, dat is ons alles waard."

Naast het verhaal van de Aalsmeerse Bloemenhal is er donderdag in het programma FaMilie BV op TV Gelderland ook aandacht voor Van Werven infrastructuur en Recycling in Oldebroek, in 75 jaar uitgegroeid tot een internationaal bedrijf met 450 werknemers.

De hele uitzending is nu al te bekijken: