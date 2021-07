'Leerkracht in het speciaal onderwijs is het mooiste beroep dat er is'

Ellen Oostenrijk voelt zich al 21 jaar op haar plek tussen leerlingen die een intensieve begeleiding nodig hebben. Ze begon als ondersteuner in het speciaal onderwijs en inmiddels is ze directeur van een school.

Haar eerste stappen in het speciaal onderwijs heeft Ellen gezet als assistent. En juist dat onderwijs, dat een enorme en pittige uitdaging is voor docenten, bleek haar roeping.

Zwaar

"Ik vind het prachtig om in de klas te staan voor een groep leerlingen van wie de ouders het al heel zwaar hebben. We geven les aan leerlingen met een psychische of lichamelijke beperking", legt ze uit.

Heel even maakte ze een uitstapje naar het reguliere onderwijs. "Ik miste het directe en intensieve contact met de leerlingen”, gaat ze verder. Na een hbo-studie in eigen tijd en leerzame jaren als leerkracht, is Ellen opgeklommen naar een baan als directeur.

Band

Terwijl zij haar passie uitlegt, zit Ellen in een klaslokaal naast Lars. Deze 17-jarige jongen ziet een leven vol kansen, ook al is hij lichamelijk beperkt. Lars is een van de 130 leerlingen op Het Kroonpad in Apeldoorn. Hij voelt zich er zo thuis dat hij zijn toekomstplan heeft bijgesteld.

“Ik heb gesolliciteerd naar een baan als teamleider”, zegt Lars terwijl hij het interview scherp volgt. Ellen glundert bij zoveel ambitie. “Dat is waar wij het voor doen. Voor ons is het prachtig als wij merken dat leerlingen zoveel mogelijk mee willen doen.”

Droombaan

Per groep zijn meerdere collega’s van Ellen druk met de leerlingen. De 42-jarige directeur loopt zelf regelmatig bij de verschillende groepen naar binnen. “Ik heb nu eenmaal graag contact met leerlingen of een van de 60 collega’s.”

Ellen vindt het jammer dat op lerarenopleidingen niet wat meer aandacht is voor het speciaal onderwijs, want zij zou het iedere beginnende leerkracht aanraden “Ja, dit is het mooiste beroep dat er is. En wat het allerbelangrijkste is, is dat je het voelt in je hart.”