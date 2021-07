Hoera! De flamingo's hebben jongen en ze maken het goed

De flamingo's in het Zwillbrocker Venn hebben jongen. Inmiddels zijn er tien flamingootjes uit het ei gekropen. Vijf weken geleden kwam het eerste jong ter wereld. Het is afwachten hoe de jongen de eerste levensfase doorkomen, maar tot nu toe gaat het goed. Inmiddels laten de kleine flamingo's zich ook zo af en toe zien.

Flamingospotter Erik Ottema uit Neede volgt het wel en wee van de vogels op de voet. Op Instagram publiceert hij vrijwel dagelijks nieuwe beelden van de opvallende, roze vogels. Zoals je op onderstaand filmpje kunt zien, moeten jonge flamingo's het nog zonder dat opvallende verenkleed doen.

Verliefd op flamingo's

"Ik ben een beetje verliefd op de flamingo's geworden, kun je haast wel stellen", vertelt Ottema tegen BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink. Hij is dan ook blij met het grote aantal jonge flamingo's dit jaar. Vorig jaar werden er vier jongen geboren, maar die hebben het allemaal niet overleefd. Ook nu is het afwachten hoeveel jongen het zullen redden.

Zonder meeuwen geen flamingo's

Naast flamingo's leven in het Zwillbrocker Venn duizenden meeuwen. Zonder die meeuwen zouden hier waarschijnlijk geen flamingo's zijn, denkt Ottema. Zo houden meeuwen voor de flamingo's een oogje in het zeil.

Flamingo's hebben de naam hondstrouw te zijn. Die goede reputatie is volgens Ottema niet terecht.

Meeuwenpoep

Het Zwillbrocker Venn is een 175 hectare groot veen- en heidegebied, net over de grens bij Eibergen. In 1938 werd het uitgeroepen tot natuurreservaat. Om het kwetsbare hoogveen te behouden, werd de waterstand in het gebied verhoogd. Zo ontstond een groot, ondiep meer met in het midden een eiland. Daar leggen de flamingo's hun eieren.

Het water in het ven is van zichzelf zeer voedselarm. Dat maakt het voor flamingo's moeilijk om voldoende voedsel te vinden. Ook hierbij helpen de meeuwen een handje. Met hun poep bemesten de vogels het water, waardoor er meer waterplanten en allerlei kleine diertjes in het ven leven.

De grote hoeveelheid meeuwenpoep mag dan wel goed zijn voor de flamingo's, voor het veengebied zelf is het juist slecht. De zeldzame veenplanten hebben voedselarme omstandigheden nodig, waardoor de meeuwen het natuurgebied in feite overbemesten.

Flamingo's bevolken Achterhoek

Op meerdere plekken in de Achterhoek doken eerder dit jaar flamingo's op. Zo streken de roze vogels vanuit het Zwillbrocker Venn ook in Winterswijk, Neede en Drempt neer. Het bleef bij uitstapjes,. De rondtrekkende flamingo's zijn inmiddels weer teruggekeerd naar hun thuisbasis. De kans dat flamingo's de komende jaren ook in de Achterhoek gaan broeden, is klein, verwacht Ottema.

Baltsgedrag

Om elkaar het hof te maken, voeren flamingo's een balts uit. Ook dit tafereel speelde zich af voor de camera van Ottema.

De Needse flamingospotter is voorlopig nog niet uitgekeken op zijn geliefde vogels. "Er is nog heel veel dat ik nog niet weet, dus er valt ook nog heel veel te ontdekken."

