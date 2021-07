Milieukar van start om Arnhemse afvaldump te verminderen

Met opvallend roze tentdoek en grote borden en banners wordt gepoogd de aandacht van inwoners te trekken. Ook lopen afvalcoaches in fluoriderend gele jassen rond die voorbijgangers wijzen op de mogelijkheden. En met effect.

Al voordat alles goed en wel staat, komt de overbuurvrouw al een paar grote plastic buizen brengen. "Daar moest ik net vanaf." Een paar minuten later gevolgd door een mede-buurtbewoner. "Handig", vindt hij. "Anders had ik hiermee naar het afvalbrengstation moeten fietsen. Of een auto huren."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Ook wethouder Bob Roelofs komt even langs om wat batterijen weg te brengen. Dit is een mooie stap om Arnhem nog schoner te maken, verwacht hij. "We hopen mensen hiermee nog meer te verleiden om hier hun spullen af te geven en die niet naast de containers te zetten."

'Altijd blijven bestrijden'

Voor bankstellen en ander grofvuil dat ook wel eens op straat gedumpt wordt, biedt de milieukar geen oplossing, erkent Roelofs. "Daar hebben we nog steeds dat prachtige pasje voor om dat naar het afvalbrengstation te brengen. Je moet mensen ook een beetje eigen verantwoordelijkheid geven en bewustwording bijbrengen: het kan toch niet zo zijn dat je je bankstel in de openbare ruimte neer blijft zetten. Dat moeten we altijd blijven bestrijden."

Het is uiteindelijk aan Arnhemmers zelf om op een goede manier met hun afval om te gaan, stelt Roelofs. "Daar heb ik alle vertrouwen in."

'Minder hotspots met afvaldump'

Sinds de ondergrondse containers per 1 juni van het slot zijn gegaan nadat de gemeente van het diftarsysteem afstapte, ziet de wethouder al minder 'hotspots' waar eerder massaal afval werd neergezet. "Dat is een goede stap voorwaarts. Maar nog steeds zie ik mensen soms op een bizarre manier heel veel afval bij een container zetten."

De milieukar staat elke woensdagmiddag en donderdagochtend in een andere wijk. Op die manier komen alle 24 Arnhemse wijken een keer in de drie maanden aan de beurt. De planning is te vinden op de website van de gemeente.